Újra megnyílt az Egészségutca Békéscsabán - galériával
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg népszerű programját a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete a vármegyeszékhely főterén szombaton délután. Az Egészségutca harminc kiállítóval és számtalan programmal várta a látogatókat a Szent István téren.
Sás Mária, a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete elnöke elmondta, az Egészségutca legfőbb célja, hogy minden szempontból támogassák az egészséges jólétet, az egészséges életmódot.
Számos lehetőség várta a látogatókat
– Legyen ez akár egy betegségmegelőző vizsgálat, akár egy alternatív megoldás, bármi, ami kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak egyaránt hasznos lehet – tette hozzá Sás Mária, majd kiemelte, az egészség az alap, amire felépítjük álmainkat.
Az egyesület elnöke kifejtette, a kiállítók között ott volt a rendőrség, több egyesület, amelynek tagjai kifejezetten a közösségek erejére, a lélek erősítésére építenek. Emellett eljöttek a programra a büntetés-végrehajtás szakemberei is.
A színpadon salsások, zumbások, a Fittdance Center csapata, az Energy Dance School csapata és a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai iskolájának tagjai is felléptek.
Megnyílt az EgészségutcaFotók: Kiss Zoltán
Egészségutca, ahol életünk legfontosabb dolgában léphettünk
Dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő elmondta, a rendezvény az életünkben talán legfontosabb dologról, az egészségről szól.
– A program kiváló alkalom, hogy találkozzunk, tanácsot kérjünk a szakemberektől. Ha információkat kapunk az egészséges táplálkozásról, akár ha szűrővizsgálatokon veszünk részt, már sokat teszünk az egészségünkért – fogalmazott. – Így a nyári szünet vége felé fontos inspirációkat kaphatunk. Az esemény kiváló lehetőséget ad arra is, hogy különböző mozgásokat is megismerjenek az érdeklődők az egészséges életmód jegyében.
