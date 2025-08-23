augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagycsaládosok

1 órája

Újra megnyílt az Egészségutca Békéscsabán - galériával

Címkék#Egészségutca#rendőrség#Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete#jólét

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg népszerű programját a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete a vármegyeszékhely főterén szombaton délután. Az Egészségutca harminc kiállítóval és számtalan programmal várta a látogatókat a Szent István téren.

Papp Gábor

Sás Mária, a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete elnöke elmondta, az Egészségutca legfőbb célja, hogy minden szempontból támogassák az egészséges jólétet, az egészséges életmódot.

Az Egészségutcában rengeteg program várta az érdeklődet. Fotó: Kiss Zoltán

Számos lehetőség várta a látogatókat

– Legyen ez akár egy betegségmegelőző vizsgálat, akár egy alternatív megoldás, bármi, ami kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak egyaránt hasznos lehet – tette hozzá Sás Mária, majd kiemelte, az egészség az alap, amire felépítjük álmainkat.

Az egyesület elnöke kifejtette, a kiállítók között ott volt a rendőrség, több egyesület, amelynek tagjai kifejezetten a közösségek erejére, a lélek erősítésére építenek. Emellett eljöttek a programra a büntetés-végrehajtás szakemberei is.

A színpadon salsások, zumbások, a Fittdance Center csapata, az Energy Dance School csapata és a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai iskolájának tagjai is felléptek. 

Megnyílt az Egészségutca

Fotók: Kiss Zoltán

Egészségutca, ahol életünk legfontosabb dolgában léphettünk

Dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő elmondta, a rendezvény az életünkben talán legfontosabb dologról, az egészségről szól. 

– A program kiváló alkalom, hogy találkozzunk, tanácsot kérjünk a szakemberektől. Ha információkat kapunk az egészséges táplálkozásról, akár ha szűrővizsgálatokon veszünk részt, már sokat teszünk az egészségünkért – fogalmazott. – Így a nyári szünet vége felé fontos inspirációkat kaphatunk. Az esemény kiváló lehetőséget ad arra is, hogy különböző mozgásokat is megismerjenek az érdeklődők az egészséges életmód jegyében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu