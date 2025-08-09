augusztus 9., szombat

Országos leállás

24 perce

Nem működik az EESZT, de van mód a gyógyszerek kiváltására

Több állami e-ügyintézési rendszer is meghibásodott péntek délután, ám a legtöbbjük már helyreállt. Az EESZT azonban továbbra sem működik, ami akadályozza a felhőalapú receptkiváltást és a betegdokumentumok elérését.

Beol.hu

Pénteken kora délután több hardverelem is meghibásodott az elektronikus közigazgatás rendszerében, leállt többek között a DÁP és az EESZT is. A szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártó nemzetközi céggel, és azonosították az eszközhibát, amelynek elhárítása megkezdődött – tájékoztatott sajtóközleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Nem működik az EESZT, korábban a DÁP is leállt
Bár leállt az EESZT, van lehetőség a receptek kiváltására. Illusztráció: Shutterstock

A legtöbb e-ügyintézési felület már helyreállt

A hibát követően több szolgáltatás is újra zavartalanul működik, köztük:

  • Digitális Állampolgár felület (DÁP)
  • okmányigénylési és átvételi rendszerek (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
  • VENDÉGEM Szállás alkalmazás a turisztikai szolgáltatásokhoz

Az EESZT és a felhőalapú receptkiváltás leállt

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) azonban továbbra sem elérhető, így nem működik a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése a leállás alatt.

Az érintett funkciók:

  • felírt gyógyszerek kiváltása elektronikusan,
  • betegdokumentumok online hozzáférése.

Ideiglenes megoldások a gyógyszerek kiváltásához

Az Energiaügyi Minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a hiba elhárításáig a gyógyszerek az alábbi módokon válthatók ki:

  • Felírási Igazolással: támogatással kiadható a gyógyszer.
  • Orvosi dokumentációval (a készítmény neve, hatáserőssége, adagolása feltüntetve): a patika teljes áron adhatja ki a gyógyszert.
  • Papír alapú vény: a megszokott módon, támogatással kiadható.

Emellett a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat ügyeleti pontjain papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as telefonszámon kérdezhető le.

Folyamatban a hibaelhárítás

Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak. Amint a rendszer ismét működőképes lesz, közleményben tájékoztatják a lakosságot. Addig is a hatóságok a lakosság türelmét kérik.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
