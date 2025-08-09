Nem működik az EESZT, de van mód a gyógyszerek kiváltására

Pénteken kora délután több hardverelem is meghibásodott az elektronikus közigazgatás rendszerében, leállt többek között a DÁP és az EESZT is. A szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártó nemzetközi céggel, és azonosították az eszközhibát, amelynek elhárítása megkezdődött – tájékoztatott sajtóközleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Bár leállt az EESZT, van lehetőség a receptek kiváltására. Illusztráció: Shutterstock

A legtöbb e-ügyintézési felület már helyreállt

A hibát követően több szolgáltatás is újra zavartalanul működik, köztük:

Digitális Állampolgár felület (DÁP)

okmányigénylési és átvételi rendszerek (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)

VENDÉGEM Szállás alkalmazás a turisztikai szolgáltatásokhoz

Az EESZT és a felhőalapú receptkiváltás leállt

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) azonban továbbra sem elérhető, így nem működik a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése a leállás alatt.

Az érintett funkciók:

felírt gyógyszerek kiváltása elektronikusan,

betegdokumentumok online hozzáférése.

Ideiglenes megoldások a gyógyszerek kiváltásához

Az Energiaügyi Minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a hiba elhárításáig a gyógyszerek az alábbi módokon válthatók ki:

Felírási Igazolással : támogatással kiadható a gyógyszer.

: támogatással kiadható a gyógyszer. Orvosi dokumentációval (a készítmény neve, hatáserőssége, adagolása feltüntetve): a patika teljes áron adhatja ki a gyógyszert.

(a készítmény neve, hatáserőssége, adagolása feltüntetve): a patika teljes áron adhatja ki a gyógyszert. Papír alapú vény: a megszokott módon, támogatással kiadható.

Emellett a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat ügyeleti pontjain papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as telefonszámon kérdezhető le.

Folyamatban a hibaelhárítás

Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak. Amint a rendszer ismét működőképes lesz, közleményben tájékoztatják a lakosságot. Addig is a hatóságok a lakosság türelmét kérik.