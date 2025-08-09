2 órája
Nem működik az EESZT, de van mód a gyógyszerek kiváltására
Több állami e-ügyintézési rendszer is meghibásodott péntek délután, ám a legtöbbjük már helyreállt. Az EESZT azonban továbbra sem működik, ami akadályozza a felhőalapú receptkiváltást és a betegdokumentumok elérését.
Pénteken kora délután több hardverelem is meghibásodott az elektronikus közigazgatás rendszerében, leállt többek között a DÁP és az EESZT is. A szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártó nemzetközi céggel, és azonosították az eszközhibát, amelynek elhárítása megkezdődött – tájékoztatott sajtóközleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).
A legtöbb e-ügyintézési felület már helyreállt
A hibát követően több szolgáltatás is újra zavartalanul működik, köztük:
- Digitális Állampolgár felület (DÁP)
- okmányigénylési és átvételi rendszerek (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
- VENDÉGEM Szállás alkalmazás a turisztikai szolgáltatásokhoz
Az EESZT és a felhőalapú receptkiváltás leállt
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) azonban továbbra sem elérhető, így nem működik a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése a leállás alatt.
Az érintett funkciók:
- felírt gyógyszerek kiváltása elektronikusan,
- betegdokumentumok online hozzáférése.
Ideiglenes megoldások a gyógyszerek kiváltásához
Az Energiaügyi Minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a hiba elhárításáig a gyógyszerek az alábbi módokon válthatók ki:
- Felírási Igazolással: támogatással kiadható a gyógyszer.
- Orvosi dokumentációval (a készítmény neve, hatáserőssége, adagolása feltüntetve): a patika teljes áron adhatja ki a gyógyszert.
- Papír alapú vény: a megszokott módon, támogatással kiadható.
Emellett a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat ügyeleti pontjain papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as telefonszámon kérdezhető le.
Folyamatban a hibaelhárítás
Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak. Amint a rendszer ismét működőképes lesz, közleményben tájékoztatják a lakosságot. Addig is a hatóságok a lakosság türelmét kérik.