Ízek emléke

26 perce

Olvasóink döntöttek: ezek voltak a kedvenc gyerekkori édességeik

Címkék#szaloncukor#Dunakavics#Édes Anna#emlék

Egyetlen kérdés elég volt ahhoz, hogy a közösségi oldalunkat elárasszák a nosztalgikus emlékek: „Melyik volt a kedvenc gyerekkori édességed?” – kérdeztük olvasóinktól, és a válaszok özönlöttek.

Bátori Attila

Nemrég feltettük olvasóinknak a kérdést, hogy melyik volt a kedvenc gyerekkori édességük. A téma azonnal beindította a kommentelőket, rövid idő alatt száznál is több hozzászólás érkezett.

A gyerekkori ízek emléke örökre velünk marad, még ha sok édességet ma már nem is lehet kapni
A gyerekkori édességek emléke sok hozzászólót beindított. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Melyik volt a békésiek kedvenc gyerekkori édessége?

A hozzászólásokból világosan látszik, a gyerekkori ízek emléke örökre velünk marad, még ha sok édességet ma már nem is lehet kapni. 

A legnépszerűbbek között toronymagasan vezetett a Nebuló és a Zizi, amelyek több hozzászólásban is megjelentek. Ezek a színes cukorkák sokak gyerekkorát meghatározták. Nem véletlen, hogy máig mosolyt csalnak az arcokra.

Ugyancsak többen emlegették a Piros mogyorós csokit, amelynek klasszikus íze máig kapható, de néhányan visszasírták a régi változatot. Sokan írták a Mókus szeletet, a Korfu csokit, a Kapucínert és a Vadász szeletet is – ezek a retró csokoládék szinte mindenki listáján előkelő helyen szerepeltek. 

A hozzászólásokból kiderült, hogy sokan kedvelték a négercsókot, a Fruttit és a Stollwerck csokit, de a Dunakavics, a Francia drazsé, a Tutti-Frutti rágó és a Túró Rudi is többször felbukkant. Akadtak ritkább, ma már szinte teljesen elfeledett édességek is a válaszok között: Kajla, Édes Anna, Sába, Marika és Bandi csoki, vagy a legendás Arany- és Ezüst desszert.

Csak bolti édességeket szerettek a kommentelők?

A kérdésre a válasz az, hogy nem. Érdekes volt látni, hogy nemcsak a bolti édességek kerültek elő, hanem a házi finomságok is. Többen nosztalgiáztak a nagymama által készített szaloncukorról, grillázsról, vagy éppen a legegyszerűbb gyerekkori csemegéről: a cukros kenyérről. 

És persze voltak olyanok is, akik egyszerűen csak annyit írtak

Mindegyik. Akkoriban minden finom volt.

Lófejből halászlé és egyéb ínyenc falatok 

Korábban megkérdeztük olvasóinkat arról is, hogy mely ételeket utálták gyerekkorukban, és melyeket nem bírnak ma sem megenni. Ami ennél a témánál igazán meglepő volt, egy kommentelő azt írta: „Lófej halászlé. Mindenevő vagyok!” Bár erre nem érkezett válasz, mégis elgondolkodtató, vajon milyen íze lehet egy lófejből készült halászlének… vagyis inkább lófejlének. 

 

 

