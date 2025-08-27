Olvasóink döntöttek: ezek voltak a kedvenc gyerekkori édességeik

Nemrég feltettük olvasóinknak a kérdést, hogy melyik volt a kedvenc gyerekkori édességük. A téma azonnal beindította a kommentelőket, rövid idő alatt száznál is több hozzászólás érkezett.

A gyerekkori édességek emléke sok hozzászólót beindított. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Melyik volt a békésiek kedvenc gyerekkori édessége?

A hozzászólásokból világosan látszik, a gyerekkori ízek emléke örökre velünk marad, még ha sok édességet ma már nem is lehet kapni.

A legnépszerűbbek között toronymagasan vezetett a Nebuló és a Zizi, amelyek több hozzászólásban is megjelentek. Ezek a színes cukorkák sokak gyerekkorát meghatározták. Nem véletlen, hogy máig mosolyt csalnak az arcokra.

Ugyancsak többen emlegették a Piros mogyorós csokit, amelynek klasszikus íze máig kapható, de néhányan visszasírták a régi változatot. Sokan írták a Mókus szeletet, a Korfu csokit, a Kapucínert és a Vadász szeletet is – ezek a retró csokoládék szinte mindenki listáján előkelő helyen szerepeltek.

A hozzászólásokból kiderült, hogy sokan kedvelték a négercsókot, a Fruttit és a Stollwerck csokit, de a Dunakavics, a Francia drazsé, a Tutti-Frutti rágó és a Túró Rudi is többször felbukkant. Akadtak ritkább, ma már szinte teljesen elfeledett édességek is a válaszok között: Kajla, Édes Anna, Sába, Marika és Bandi csoki, vagy a legendás Arany- és Ezüst desszert.

Csak bolti édességeket szerettek a kommentelők?

A kérdésre a válasz az, hogy nem. Érdekes volt látni, hogy nemcsak a bolti édességek kerültek elő, hanem a házi finomságok is. Többen nosztalgiáztak a nagymama által készített szaloncukorról, grillázsról, vagy éppen a legegyszerűbb gyerekkori csemegéről: a cukros kenyérről.

És persze voltak olyanok is, akik egyszerűen csak annyit írtak:

Mindegyik. Akkoriban minden finom volt.

Lófejből halászlé és egyéb ínyenc falatok

Korábban megkérdeztük olvasóinkat arról is, hogy mely ételeket utálták gyerekkorukban, és melyeket nem bírnak ma sem megenni. Ami ennél a témánál igazán meglepő volt, egy kommentelő azt írta: „Lófej halászlé. Mindenevő vagyok!” Bár erre nem érkezett válasz, mégis elgondolkodtató, vajon milyen íze lehet egy lófejből készült halászlének… vagyis inkább lófejlének.