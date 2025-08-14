Utánajártunk, mi lesz Demjén Ferenc csabai koncertjével, ezt lehet tudni ma

Szerdán délelőtt került ki a hír Demjén Ferenc Facebook-oldalára, miszerint az énekes otthonában "felső combtörést" szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Menedzsmentjének tájékoztatása alapján felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!

A lekötött Demjén Ferenc koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Fotó: MW

Mint arról beszámoltunk, bár a Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kívánt több részletet megosztani a rajongókkal, de valószínűleg egy véletlen baleset okozta a törést, Demjén Ferenc ugyanis a lépcsőről esett le otthonában.

Ekként érinti Demjén Ferenc koncertjét a baleset

Forczek György, a Békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, Dermjén Ferenc október elsejei koncertje nincs lemondva a művész sérülése miatt. A menedzser két hét türelmi időt kért, hogy mindent tisztázzanak. Forczek György elmondta, reméli, a koncertet annak rendje-módja szerint megtartják, nem lesz szükség a jegyek visszafizetésére, átütemezésére.