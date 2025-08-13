Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc, mutatjuk, hogyan történt

– Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy baleset következtében. A Borsnak sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset. Demjén Ferenc balesete a véletlennek volt köszönhető.

Demjén Ferenc combnyaktörést szenvedett. Fotó: MW archívum

Demjén Ferenc combnyaktörést szenvedett

Demjén Ferenc menedzsmentje a Facebookon értesítette a nyilvánosságot a balesetről. Mint írják, az énekes, saját otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért pedig nagyon hálásak.

Bár a Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kíván több részletet megosztani a rajongókkal, de a Borshoz eljutott információk szerint egy véletlen baleset okozta a törést, Demjén Ferenc ugyanis a lépcsőről esett le otthonában. A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek híreik, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal a mielőbbi felépülés érdekében.

Orbán Viktor a közösségi oldalon, hozzászólásban csatlakozott a Demjén Ferencnek mihamarabbi gyógyulást kívánókhoz.