57 perce
Szívmegállás: három defibrillátort is beszereztek, miután összeesett egy kisfiú
Minden előjel nélkül összeesett a testnevelésóra végén egy 12 éves kisfiú. Ez az eset fontos figyelmeztetést jelentett a szakemberek számára. Most két új életmentő készüléket, újraélesztés során használatos defibrillátort adtak át, egyet Zsadányban, egyet pedig Vésztőn.
Egy tiszadadai általános iskolában történt a közelmúltban egy sokkoló eset. A testnevelésóra végén egy 12 éves kisfiú minden előjel nélkül összeesett. Megállt a szíve. A pedagógusoknak és a gyorsan kiérkező mentőknek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. Kuti István mentőápoló, a Zsadány és Környéke Mentőalapítvány elnöke elmondta: ez az eset is megmutatta, hogy a gyors segítségnyújtás és a megfelelő eszközök életet menthetnek. Ezért szerzett be a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása révén három új defibrillátort az alapítvány.
A három defibrillátorból egy Zsadányba, egy Vésztőre került
A háromból egy-egy életmentő készüléket, újraélesztés során használatos defibrillátort
- Zsadányban, a református általános iskolában,
- Vésztőn, a Sinka István művelődési központban
helyeztek ki, míg a harmadik eszköz a rendezvények biztosítása során áll majd készenlétben.
Fontos lépés ahhoz, hogy biztonságban legyenek a helyiek
Az eszközök átadásán részt vett Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka, aki a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy a defibrillátorok hozzájárulnak a helyi közösségek biztonságához. Hangsúlyozta, hogy képzések is indulnak annak érdekében, hogy az intézmények munkatársai vészhelyzet esetében is magabiztosan cselekedhessenek.
Remélik, hogy soha nem lesz szükség az újraélesztéskor hasznos eszközökre
Kuti István megerősítette, hogy mindkét intézmény szakemberei számára részletesen ismertetik, hogyan kell használni a defibrillátort, hogy ne legyen semmiféle bizonytalanság vészhelyzet esetén. A defibrillátorok mellett részletes, könnyen követhető használati útmutatót helyeztek ki, szintén azért, hogy az azonnali életmentés eredményes legyen. Bár remélik, hogy soha nem kell majd éles helyzetben bevetniük a készülékeket; ha szükséges, akkor ott lesznek, készenlétben állnak.
Babákat is beszerzett a Zsadány és Környéke Mentőalapítvány
Az elnök elmondta, hogy a Zsadány és Környéke Mentőalapítvány nemcsak a defibrillátorok beszerzésére gondolt, hanem az elnyert 2,4 millió forintos támogatásból az elsősegélyládák maximális felszereltségéről és egyéb, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök beszereléséről is gondoskodott. Emellett újraélesztő babákat szereztek be – csecsemő és felnőtt méretben egyaránt –, hogy az alapítvány által szervezett oktatásokon ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhassák az eredményes újraélesztést a résztvevők.