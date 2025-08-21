14 perce
Nem csak édes, hűs is – az ország tortáját már fagyiban is árulják
Kedd reggeltől megindult a roham az ország tortájáért. A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat gyulai cukrászok mesterműve, ami már az egész országban kapható – fagyiváltozatban is.
Ahogy arról már beszámoltunk, a torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik a finomságokat, szerencsére Békés vármegyében is többen, több üzletben kínálhatják az Ország Tortája 2025 finomságait. Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa korábban a Beolnak elmondta, fia, Zoltán ösztönzésére, illetve inspirációjára vágtak neki a kihívásnak, és készítették el Kis Roland cukrászmesterrel közösen a DCJ Stílusgyakorlat elnevezésű finomságot az Ország Tortája 2025 versenyre.
A DCJ Stílusgyakorlat elkészítése órákba telik
Balogh László elmondta, a DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.
Ahogy az a Kézműves Cukrászda közösségi oldalán olvasható, rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az országtortára, ezeket nagyon köszönik. – Ez az élmény nem csak a Vendégeké, hanem a miénk is. Hálásak vagyunk, amiért ilyen sokan osztoztok velünk az örömben! De ne feledkezzünk meg arról, hogy minden szelet mögött ott áll a kézműveses cukrász csapat, akik szívvel-lélekkel dolgoztak azon, hogy ez a különleges torta megszülethessen. Nélkülük nem válhatott volna valóra az idei Magyarország Tortája – írták.
Körülnéztünk, hol árulják a gyulaiak győztes alkotását
A lista igazán hosszú, a teljesség igénye nélkül csupán néhány helyet említünk.
- Békéscsaba, Bejó Cukrászda
- Békéscsaba, Rajki Cukrászda
- Budapest, Béla Bácsi Cukrászdája
- Budapest, Harangvirág Cukrászda
- Budapest, Lord Mignon Cukrászda
- Budapest, NASs Cukrászda
- Dunaföldvár, Marcipán Cukrászda
- Dunaújváros, Marcipán Cukrászda
- Gödöllő, Sissi Fagylaltozó
- Győr, Bécsi Kávéház és Cukrászda
- Kistarcsa, Illés Cukrászda
- Kondoros, Sárkány Cukrászat
- Mezőberény, Fatime Cukrászda
- Nagykáta, SzK design tortaműhely
- Nagykőrös, Vanília & Gelarto
- Sárisáp, Ribizli
- Szalkszentmárton, Édes Álom Cukrászda
- Szentes, Füsti Cukrászda
- Szentes, Zamat Cukrászda
- Székesfehérvár, Krém cukrászda és kávézó
- Székesfehérvár, Saveur Kávézó és Cukrászda
- Szolnoki Marcipán Cukrászda
- Tápiószecső, Hisztéria Cukrászda
- Tápiószele, Kóré Cukrászda
- Várpalota, Öcsi Cukrászda
- Veszprém, Tini Cukrászda
- És természetesen a gyulai Kézműves Cukrászda.
