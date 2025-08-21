Nem csak édes, hűs is – az ország tortáját már fagyiban is árulják

Ahogy arról már beszámoltunk, a torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik a finomságokat, szerencsére Békés vármegyében is többen, több üzletben kínálhatják az Ország Tortája 2025 finomságait. Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa korábban a Beolnak elmondta, fia, Zoltán ösztönzésére, illetve inspirációjára vágtak neki a kihívásnak, és készítették el Kis Roland cukrászmesterrel közösen a DCJ Stílusgyakorlat elnevezésű finomságot az Ország Tortája 2025 versenyre.

A DCJ Stíliusgyakorlat ízvilága klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül. Fotó: Dinya Magdolna

A DCJ Stílusgyakorlat elkészítése órákba telik

Balogh László elmondta, a DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.

A szalkszentmártoni Édes Álom Cukrászdában a DCJ Stílusgyakorlat fagyiváltozatban is kapható. Forrás: Facebook

Ahogy az a Kézműves Cukrászda közösségi oldalán olvasható, rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az országtortára, ezeket nagyon köszönik. – Ez az élmény nem csak a Vendégeké, hanem a miénk is. Hálásak vagyunk, amiért ilyen sokan osztoztok velünk az örömben! De ne feledkezzünk meg arról, hogy minden szelet mögött ott áll a kézműveses cukrász csapat, akik szívvel-lélekkel dolgoztak azon, hogy ez a különleges torta megszülethessen. Nélkülük nem válhatott volna valóra az idei Magyarország Tortája – írták.

A csapat rengeteg pozitív visszaelzést kapott. Fotó: Kézműves Cukrászda/Facebook

Körülnéztünk, hol árulják a gyulaiak győztes alkotását

A lista igazán hosszú, a teljesség igénye nélkül csupán néhány helyet említünk.