Dzsesszi mama, a Michelin-csillagos séf és a pacsira nyitott tenyér – csak DiabétESZESEN - galériával

Nehézségeket okozott a serdülőkor is

– Nehezíti a dolgokat az is, hogy még az időjárási frontok is befolyásolják a vércukorszintet – ecsetelte Beatrix. – A családban azt szoktuk mondani, hogy nekünk egy kis békánk van, hiszen a vércukorszintjén a pontosan betartott diéta és inzulinadagolás mellett is azonnal látjuk, ha változás közeleg. De nehézséget okozott a serdülőkor is, a hormonális változások is hoztak „diabosváratlan” helyzeteket. Ha édesanyám, Dzsesszi mama nincs, én nem tudom, hogyan csinálnám ezt.

Igazi szupernagyi, figyelte a vércukorszintet is

Közben a nagyi frissen, fiatalosan előkapta a mobiltelefonját, mutatta, hogy ő is éberen figyeli a nagylány vércukorszintet monitorozó szenzorának mérési eredményeit. Tudja, mikor kell telefonálni, bármire figyelmeztetni a gyermeket. A tőle megszokott lendülettel közölte azt is, hogy öt gyermeket nevelt fel, több unoka is van, így ő a tinédzserkor kezelésétől sem riadt vissza. Igazi szupernagyi.