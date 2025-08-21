Új hírek jöttek az Alcohol frontemberéről: így van most Csövi

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, Tóth Sándor, akiért az egész ország szorít. Az énekest, Csövit vasárnap sürgősségi osztályra szállították belső vérzés miatt, amely a tavalyi betegsége egyik legsúlyosabb szövődményeként jelentkezett. – A vért, amit kapott, megmaradt benne, ez pedig elvileg azt jelezheti, hogy még mindig nincs továbbra vérzés. Tegnap már kaphatott egy tányér levest (csak a levét persze), meg is bírta enni. Az ágyból még nem kelhet(ett) volna fel, de néhány lépést megtett a biztonság kedvéért. Habár nem ilyen körülmények között volt, de délután már egyedül zuhanyzott, természetesen ápolónő felügyelete mellett – olvasható a csapat közösségi oldalán.

Csövi vasárnap került kórhába, több liter vért vesztett. Fotó: Alcohol zenekar/Facebook

Csövi köszöni a plusz energiákat

Mint írják, lassan már ők sem tudják eldönteni, hogy nem kooperál-e valami felsőbb hatalommal, de nem is fontos, viszont van egy sanda gyanújuk, hogy itt megint ő lesz a csata győztese.

Csövi itt üzent a rajongóknak: – Köszönöm mindenkinek a támogatást, a plusz energiákat, az imákat vagy bármi mást, amivel próbáltok segíteni! Hálás vagyok érte, köszönöm! Megjegyezte azt is, hogy nem neki való ez a több napos/hetes fekvés, pár nap és otthon lesz.