augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

14°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Probléma

35 perce

Csőtörésre ébredt a falu, egész nap vízhiány lehet

Címkék#Dr Rákócziné Tripon Emese#Alföldvíz Zrt#csőtörés#vízhiány

Nem jön semmi a csapból? Mutatjuk, miért!

Beol.hu

Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint csőtörés történt Kétegyházán, a Kölcsey utca végén, valamint a Dózsa utca középső szakaszán dolgoznak a szakemberek. A meghibásodás következtében az érintett területeken – és környékükön – vízhiány tapasztalható, amely a nap folyamán várhatóan fenn is maradhat - írta Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester a Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu