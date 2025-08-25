Csőtörésre ébredt a falu, egész nap vízhiány lehet

Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint csőtörés történt Kétegyházán, a Kölcsey utca végén, valamint a Dózsa utca középső szakaszán dolgoznak a szakemberek. A meghibásodás következtében az érintett területeken – és környékükön – vízhiány tapasztalható, amely a nap folyamán várhatóan fenn is maradhat - írta Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester a Facebook-oldalán.