35 perce
Csőtörésre ébredt a falu, egész nap vízhiány lehet
Nem jön semmi a csapból? Mutatjuk, miért!
Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint csőtörés történt Kétegyházán, a Kölcsey utca végén, valamint a Dózsa utca középső szakaszán dolgoznak a szakemberek. A meghibásodás következtében az érintett területeken – és környékükön – vízhiány tapasztalható, amely a nap folyamán várhatóan fenn is maradhat - írta Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester a Facebook-oldalán.
