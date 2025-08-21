2 órája
Herczeg Tamás: a hitre, a szilárd alapra mindig szükség van
Csorvás augusztus 20-án ünnepelte várossá avatásának 20. évfordulóját, s nagy részben e jeles napra emlékezve is csoportosították az ünnepi programot. Fotókiállítás keretében elevenítették fel Csorvás történetének nagy jelentőségű eseményét. Az esti ünnepi műsorban a köszöntők után díjátadásra került sor.
Augusztus 20-a a kenyér ünnepe is, a csorvási Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban Kammerer Tibor plébános szolgálatával kenyérszentelést tartottak.
Köszönet a csorvási gazdáknak
A Művelődési Házban két kiállítás megnyitójára is sor került, a galériában a 20 éves Körös-vidéki Képzőművészeti Egyesület tagjainak alkotásait csodálhatták meg az érdeklődők, az aulában pedig „Csorvás 20 éves város” címmel nyitott meg tárlatot Baráth Lajos polgármester.
A kulturális műsor keretében többek között a Nefelejcs Népdalkör, a Hérics és Kisze Citeraegyüttes és Mia, majd Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportjának produkciója szórakoztatta az egyre nagyobb számú érdeklődőt.
Az esti ünnepi műsort Baráth Lajos polgármester köszöntője vezette fel.
– Csorvás húsz éve város, reményeink szerint még több száz évig az lesz. Abban biztosak vagyunk, hogy főváros nem leszünk, de egy erős kis település, amely hosszú évszázadokig meg tudja őrizni városi rangját.
A városvezető köszönetet mondott az országgyűlési képviselőként utolsó ciklusát töltő Herczeg Tamásnak az évek alatt Csorvásnak nyújtott segítségért. Működése alatt több mint három és fél milliárd forint érkezett a település fejlesztésére.
– Szent István jelölte ki az utókor számára a keresztény utat és az ő munkássága teremtett egységet az akkori hagyományos értékek és az akkori modern szellemiség között – hangsúlyozta ünnepi beszédben Herczeg Tamás. – Az erős nemzet boldogulását, felemelkedését határon innen és túl az ezer éve kijelölt út, a családot középpontba helyező szemlélet és a keresztény világkép biztosítja. A hitre, a szilárd alapra mindig szükség volt és szükség van ma is. Ezt a bizonyosságot erősíti nemzeti ünnepünk, ami ráirányítja a figyelmet magyarságunkra, az ehhez kapcsolódó értékeink lényegére, a haza, az otthon, így Békés vármegye, Csorvás szeretetének fontosságára.
Herczeg Tamás kiemelte, hogy Szent István öröksége arra tanít, hogy a nemzet, egy város csak akkor maradhat fenn, ha ragaszkodik gyökereihez, értékeihez, nem fél az újtól és bátran építi a közösséget.
– Ma az új kenyeret is ünnepeljük, ami nem csupán táplálék, hanem a Föld termékenységének, a természet ajándékának, a dolgos hétköznapoknak, a közösség összefogásának jelképe.
– Az Alföldön, Csorváson különösen fontos üzenete van: a múlt és a jelen és a jövő egyszerre van benne. E napon köszönetet mondunk a csorvási, Békés vármegyei gazdáknak, akik sok más munkáját becsülettel és tisztességgel végző polgár mellett a mindennapok csendes hősei. Tudják, mit jelent a földet tisztelni, elfogadni a természet rendjét és minden körülmények között helytállni. Köszönjük, hogy munkájukkal nemcsak saját családjukat, hanem az egész nemzetet táplálják.
Herczeg Tamás hangsúlyozta, hogy ma is ugyanaz a feladatunk: megőrizni magyarságunkat, erősíteni és elkötelezetten építeni a közösségünket.
Ezután a felvidéki Diószeg Csemadok szervezetének vezetője, Srejner Attila és a vajdasági Felsőhegy vezetője, zentai önkormányzati képviselő, Ősz Szabó Norbert köszöntötte a csorvásiakat.
Hagyományosan Szent István napján adják át a városi elismeréseket.
A Csorvásiak Baráti Társasága által kiírt Kiss Antal István-ösztöndíjat két, a Szegedi Tudományegyetemen tanuló csorvási fiatal, Biró Réka és Horváth Szabolcs vehette át Kelemen Mihálytól, a CSBT elnökétől és az ösztöndíj névadója lányától, Kiss Klaudiától.
A „Csorvás közösségi életének fejlesztéséért” oklevelet
- Hugyik Erzsébet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke vehette át. Ugyanezt a címet kapta
- Paraj Helga is, a csorvási oktatási intézmények szülői szervezeteiben tanúsított aktivitásáért. "Csorvás Városért Emlékplakettet”
- Dr. Zabos Ágnes gyermekorvosnak ítélték oda, aki 1983-tól, 2023-as nyugdíjba vonulásáig a település gyermeklakosságának egészségügyi ellátását végezte.
Az esti Jaffa együttes koncertje és a tűzijáték előtt egy hatalmas tortát szeleteltek fel a csorvásiaknak.
