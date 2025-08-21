Herczeg Tamás: a hitre, a szilárd alapra mindig szükség van

Augusztus 20-a a kenyér ünnepe is, a csorvási Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban Kammerer Tibor plébános szolgálatával kenyérszentelést tartottak.

A csorvási augusztus 20-ai ünnepség szónokai és vendégei Fotó: Szente Károly

Köszönet a csorvási gazdáknak

A Művelődési Házban két kiállítás megnyitójára is sor került, a galériában a 20 éves Körös-vidéki Képzőművészeti Egyesület tagjainak alkotásait csodálhatták meg az érdeklődők, az aulában pedig „Csorvás 20 éves város” címmel nyitott meg tárlatot Baráth Lajos polgármester.

A kulturális műsor keretében többek között a Nefelejcs Népdalkör, a Hérics és Kisze Citeraegyüttes és Mia, majd Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportjának produkciója szórakoztatta az egyre nagyobb számú érdeklődőt.

Az esti ünnepi műsort Baráth Lajos polgármester köszöntője vezette fel.

– Csorvás húsz éve város, reményeink szerint még több száz évig az lesz. Abban biztosak vagyunk, hogy főváros nem leszünk, de egy erős kis település, amely hosszú évszázadokig meg tudja őrizni városi rangját.

A városvezető köszönetet mondott az országgyűlési képviselőként utolsó ciklusát töltő Herczeg Tamásnak az évek alatt Csorvásnak nyújtott segítségért. Működése alatt több mint három és fél milliárd forint érkezett a település fejlesztésére.

– Szent István jelölte ki az utókor számára a keresztény utat és az ő munkássága teremtett egységet az akkori hagyományos értékek és az akkori modern szellemiség között – hangsúlyozta ünnepi beszédben Herczeg Tamás. – Az erős nemzet boldogulását, felemelkedését határon innen és túl az ezer éve kijelölt út, a családot középpontba helyező szemlélet és a keresztény világkép biztosítja. A hitre, a szilárd alapra mindig szükség volt és szükség van ma is. Ezt a bizonyosságot erősíti nemzeti ünnepünk, ami ráirányítja a figyelmet magyarságunkra, az ehhez kapcsolódó értékeink lényegére, a haza, az otthon, így Békés vármegye, Csorvás szeretetének fontosságára.

Herczeg Tamás kiemelte, hogy Szent István öröksége arra tanít, hogy a nemzet, egy város csak akkor maradhat fenn, ha ragaszkodik gyökereihez, értékeihez, nem fél az újtól és bátran építi a közösséget.