Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja

Orosházán öt gyermeket neveltek abban a családban, melyben a férj a vidéki munkából vonattal utazott haza, de már nem találta élve párját, Mónikát. Mi ez, ha nem családi tragédia? Az anya váratlanul elhunyt, az apa egyedül maradt öt gyermekükkel, ám alig telt el pár hét, ő is meghalt.

Családi tragédia rázta meg Orosházát: az öt gyermek elhunyt édesanyja után most az édesapától is búcsúzniuk kell. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Családi tragédia: felhívást tettek közzé

Egyetlen testvére felhívást tett közzé, hogy tisztességgel eltemethessék Szabolcsot párja mellé.

„Szeretném szívből megköszönni mindenkinek, aki adományával, vagy megosztásával segített. A hatalmas összefogásnak köszönhetően összegyűlt a temetés költsége, így Szabolcs méltó módon nyugodhat párja mellett. A szeretet és a támogatás, amit kaptunk, erőt ad ebben a nehéz időszakban. Nagyon hálás vagyok mindenkinek” – fogalmazott a közösségi felületeken a hozzátartozó, aki korábban arról is írt:

Nagyon köszönöm mindenkinek a gyerekeknek szánt támogatást. Az eddig utalt összegeket természetesen megkapják, de kérem, hogy most már ne utaljon senki, mert a gyermekek sorsa jelenleg bizonytalan. Szívből hálás vagyok minden figyelmességért és támogatásért. De nem tudjuk, hogy alakulnak a dolgok!

Azóta kiderült, mikor búcsúztatják a tragikus hirtelenséggel elhunyt 46 éves Szabolcsot, erről hétvégén posztoltak a hozzátartozók, a temetés a jövő hét közepén lesz.

Nevelőszülőknél az ötből négy gyermek

Az öt testvér –13 éves Noémi, 9 éves Szabolcs, 5 éves Dániel, 3 éves ikerfiúk, Soma és Bence – sorsáról az orosházi hírportál, az OrosCafe annyit írt, a négy fiú nevelőszülőkhöz került, a legnagyobb lányt pedig információik szerint a nagypapa vette magához.