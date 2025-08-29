Augusztus 30-án, szombaton 13 és 19 óra között CsabaPark Napot szerveznek, és ennek keretében ingyenesen próbálhatók ki a kalandpark eszközei, mint a hófánk, a mászófal, a kötélpálya, a zipline, az óriási csúszdák és a kilátó – derült ki a CsabaPark Facebook-oldaláról, és beszélt erről Szarvas Péter polgármester is a pénteki sajtótájékoztatón.

Ingyenes lesz a kalandpark a CsabaParkban a 14 év alatti békéscsabai gyermekek számára. Fotó: MW-archív

A kedvezmény a 14 év alatti békéscsabai gyermekeknek szól. A karszalagot a focipálya melletti faházban lehet kiváltani, be kell mutatni békéscsabai lakcímkártyát és Csaba Kártyát.

Türelmet, megértést kértek a CsabaPark Nap szervezői

Felhívták a figyelmet, hogy mivel a felszerelések csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, lehet, hogy várakozni kell, pontosan ezért türelmet, megértést kértek.

Hangsúlyozták azt is: rossz időjárás esetén, biztonsági okok miatt a kalandpark zárva tart. Ebben az esetben úgynevezett esőnapot tartanak, mégpedig augusztus 31-én, vasárnap.