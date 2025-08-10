Kedvezőtlen fordulat
Nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja, megüzenték, hogy miért
A CsabaPark Facebook-oldalán jelentették be a hírt.
Szeretnénekk mihamarabb újra kinyitni
Forrás: Illusztráció: MW-archív
A nagy hőségre való tekintettel, biztonsági okokból nem tudjuk kinyitni a Kalandparkot. Reméljük jövő héten kedvezőbbre fordul az időjárás - adták hírül a CsabaPark oldalán.
