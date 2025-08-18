augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beol podcast

48 perce

Számtalan izgalmas titkot rejtenek a csabai utcák

Címkék#történész#Beol podcast#Munkácsy Emlékház#élményséta#Szalay Ágnes

Vendégünk Szalay Ágnes, a Munkácsy Emlékház történésze, akivel ezúttal a békéscsabai városi élménysétákról beszélgetünk. A podcastben többek között szó lesz arról, hogy miért váltak egyre népszerűbbé ezek a rendezvények, valamint, hogy mitől lehetnek a jövőben még szórakoztatóbbak.

Vincze Attila
Számtalan izgalmas titkot rejtenek a csabai utcák

Szalay Ágnessel, a Munkácsy Emlékház történészével az egyre népszerűbbé váló városi élménysétákról beszélgettünk.

Fotó: Vincze Attila

Évek óta nagy sikerrel zajlanak, kiváltképp a turisztikai szezonban a városi élményséták Békéscsabán. A podcast beszélgetésben szót ejtünk arról, hogy miért szeretik ennyire ezeket a rendezvényeket mind a helyiek, mind a városba érkező turisták. Beszélgetünk arról is, hogy milyen témák kerülnek elő egy-egy ilyen alkalommal. Emellett Szalay Ágnestől megkérdeztük azt is, hogy van-e még Békéscsabában élményséta tekintetében további potenciál. A hallgatók bepillantást nyerhetnek abba is, hogy milyen programok várnak az érdeklődőkre, illetve mi lehet a jövője helyben a tematikus sétáknak.

 

 

 

Beol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu