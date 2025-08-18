Számtalan izgalmas titkot rejtenek a csabai utcák

Évek óta nagy sikerrel zajlanak, kiváltképp a turisztikai szezonban a városi élményséták Békéscsabán. A podcast beszélgetésben szót ejtünk arról, hogy miért szeretik ennyire ezeket a rendezvényeket mind a helyiek, mind a városba érkező turisták. Beszélgetünk arról is, hogy milyen témák kerülnek elő egy-egy ilyen alkalommal. Emellett Szalay Ágnestől megkérdeztük azt is, hogy van-e még Békéscsabában élményséta tekintetében további potenciál. A hallgatók bepillantást nyerhetnek abba is, hogy milyen programok várnak az érdeklődőkre, illetve mi lehet a jövője helyben a tematikus sétáknak.