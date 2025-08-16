augusztus 16., szombat

Úton

1 órája

Eltekeregtünk a hőségriadóban a Balatonig: zsúfolásig telt a csabai vonat

Igaznak bizonyultak az előzetes információk, megtelt a Békéscsabáról a Balaton északi partjára tartó közvetlen vonat szombaton. A Csabai Tekergőn az egészen kis gyerekektől a családokon át a nyugdíjasokig minden korosztály tagjai ott utaztak. Ott voltunk a zsúfolásig teli járaton.

Papp Gábor

A csabai vasútállomáson már 5 óra után 10 perccel olyan tömeg várakozott mintha egy napközbeni csúcsidőszak lett volna, a többség a Csabai Tekergővel, a közvetlen Békéscsaba-Balaton járattal indult útnak a magyar tenger, esetleg a Velencei-tó felé. A vonat menetrend szerint pontosan 5.25-kor ki is gördült az állomásról, és addigra a kabinok nagy része teljesen megtelt, elvétve akadt csak egy-egy szabad hely, de olyan is előfordult, hogy baráti társaságok tagjainak külön fülkében kellett leülniük, mert amikor megvették, már nem volt úgy a helyjegy, hogy egymás mellé kerüljenek. 

Balatonfüredre nagyon sokan utaztak a Csabai Tekergővel Fotó: A szerző felvétele

Csabai Tekergő: remek hangulatban haladt a vonat

Ennek ellenére a hangulatra nem lehetett panasz, igaz ki is indulna a Balatonhoz rossz kedélyűen. Azután persze a korai időpont miatt többen igyekeztek egyet aludni vagy szundikálni.  

Mindenütt sokan szálltak fel

Valamennyi Békés vármegyei állomáson sokan szálltak fel, a kisebb településeken éppen úgy, mint a városokban. S ha jól láttuk, még egy lánybúcsú tagjai is ott utaztak a vonaton. A tekergőn többen beszéltek arról, a szombati volt az egyik utolsó lehetőség, hogy a Csabai Tekergővel eljussanak a Balatonra. A járat augusztus 31-ig közlekedik, aznap megy utoljára ezen a nyáron.

Menetrend szerint közlekedtünk

A vonat jó ütemben haladt, Szolnokra például a menetrendben jelzett 6.36 helyett 6.35-kor érkeztünk meg. Ceglédre pontosan, 7 óra 4 perckor futott be a vonat, Ferihegyre minimális, egyetlen perces késéssel, Kőbánya-Kispestre 7.49-kor éreztünk meg, ami egy nüansznyi, 4 perces késést jelent. Gyakorlatilag ez a tendencia jellemezte végig az utat. Budapesten is sokan szálltak fel, igaz, akadt, aki a helyjegy vásárlásáról megfeledkezett, így vagy állnia kellett, vagy csak szerencsével talált ülőhelyet.

Balatonakarattya után pedig a gyerekek, de a felnőttek örömére is feltűnt a Balaton. Onnantól pedig villámgyorsan repült az idő, nagyon sokan a folyosói ablakokhoz sereglettek, onnan nézték az ezúttal is festői látványt nyújtó magyar tengert. Legtöbben Balatonfüreden szálltak le, ahova megérkezve mindössze 6 perces késést szedett össze a Csabai Tekergő.

Várható volt a telt ház

Tegnap egyébként megírtuk, hogy előreláthatólag telt ház közeli kihasználtsággal közlekedik a nyár egyik legnépszerűbb járata a hétvégén Békéscsabáról. Közeledik a nyári szünet vége, és tömegek keltek útra a hétvégén a népszerű turisztikai központok, így a magyar tenger felé a megyéből is, a Békéscsaba-Balaton közötti vonalon csúcs volt várható.

Az első idei tekergőnél is ott voltunk

Június 21-én, szombaton pedig ott voltunk, amikor elindult az első közvetlen vonat Békéscsabáról a Balatonra. A Csabai Tekergő átszállás nélkül közlekedik a magyar tenger északi partjára hétvégenként, illetve augusztus 20-án. Idén az utolsó tekergő egyébként augusztus 31-én, vasárnap indul el a Balatonra, majd jön vissza onnan.

 

 

