1 órája
Megszületett az időpont, jön a 33. Csabai Garabonciás Napok
Hamarosan jön Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye – ismertette Szarvas Péter polgármester pénteken. Elmondta, hogy mikor lesz a Csabai Garabonciás Napok 2025-ben, és hogy miről egyeztetnek.
A 33. Csabai Garabonciás Napokat szeptember 28. és október 3., azaz vasárnap és péntek között rendezik meg – közölte Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy országosan egyedülálló programról van szó, ez Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye.
Megvannak a diákpolgármester-jelöltek, a stábok pedig gőzerővel készülnek – árulta el. Hozzátette, hogy az önkormányzatnál is készülnek, egyeztetnek a középiskolák, a szülők és a rendőrség képviselőivel, hogy a rendezvényt zökkenőmentesen, probléma nélkül bonyolítsák le.
Szívével tervezett, szívével segített – közterületet neveztek el Borbola Lászlóról