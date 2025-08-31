Megszületett az időpont, jön a 33. Csabai Garabonciás Napok

A 33. Csabai Garabonciás Napokat szeptember 28. és október 3., azaz vasárnap és péntek között rendezik meg – közölte Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy országosan egyedülálló programról van szó, ez Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye.

Hamarosan jön a 33. Csabai Garabonciás Napok, megvan az időpont. Fotó: MW Archív

Megvannak a diákpolgármester-jelöltek, a stábok pedig gőzerővel készülnek – árulta el. Hozzátette, hogy az önkormányzatnál is készülnek, egyeztetnek a középiskolák, a szülők és a rendőrség képviselőivel, hogy a rendezvényt zökkenőmentesen, probléma nélkül bonyolítsák le.