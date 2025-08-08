19 perce
Belekóstoltunk a szüretbe, hogy milyen lett idén a Csabagyöngye szőlő – galériával
Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgára bizonyára mosolyogna, ha mindezt megtapasztalta volna. Ő nemesítette a világsikert elérő Csabagyöngye szőlőfajtát, amely a napokban beérett a város tulajdonában lévő szőlő- és gyümölcsültetvényen. Ide hirdettek péntekre, illetve szombatra és vasárnapra is Szedd magad akciót. A Beol.hu is belekóstolt a szüretbe.
Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgára 190 éves lenne. 1834. december 28-án született a felvidéki Bártfán. 1859-ben került Békéscsabára, vas- és fűszerkereskedést nyitott ott, ahol a Csabagyöngye Kulturális Központ működik most. Elkezdett szőlészettel, nemesítéssel foglalkozni, több fajta köthető a nevéhez, közülük a Csabagyöngye szőlőfajta világsikert ért el, ez érik a legkorábban.
Öt Csabagyöngye szőlőtőkét ültettek el a kulturális központ előtt
A közelmúltban fontos szimbólum került a Csabagyöngye Kulturális Központ elé. Stark Adolf évfordulói miatt – 190 éves lenne, 120 éve nemesítette a Csabagyöngye szőlőfajtát, 115 éve hunyt el –, a munkássága előtt tisztelegve, valamint felhívva a figyelmet a fajtára és az értékére, öt Csabagyöngye szőlőtőkét ültettek el az intézmény és a Csabai Pálinka Klub kezdeményezésére.
Másfél évtizede létesítették Békéscsaba határában a szőlő- és gyümölcsültetvényt
A békéscsabai önkormányzat közel másfél évtizede döntött úgy, hogy a Csabagyöngye szőlőfajta megőrzése, méltó bemutatása érdekében egy szőlő- és gyümölcsültetvényt hoz létre több mint két hektáron a Kenderföldek és a Csaba-tó között, amely így az azóta kiépített Wenckheim turista- és kerékpárút mellett, a Kerekegyházi úton felállított keresztnél találatható. Itt meg lehet ismerkedni az egyes fajtákkal, valamint Stark Adolf pályafutásával, a Csabagyöngye szőlőfajtával is.
Kiváló a Csabagyöngye és az Irsai Olivér is az üzemeltető szerint
A városi ültetvényt pár éve Rajtár János üzemelteti, aki elmondta, hogy beérett a Csabagyöngye és az Irsai Olivér is, így kezdődhet a szüretelés, ennek apropóján hirdettek Szedd magad akciót. Elmondta, hogy előbbinek remek a beltartalma, mennyiségre pedig átlagos, míg utóbbi minden tekintetben, minőségben és mennyiségben is kiválót produkált. Összességében
- a csemegeszőlőknél az átlagosnál jobb,
- a borszőlőknél pedig átlagos
év várható szerinte.
– A csepegtetőrendszer folyamatosan működött, tavasz óta. Talán segített, hogy bár voltak közel 40 fokok is, nem volt olyan kitartóan, hosszan tartó kánikula, mint a korábbi években – ecsetelte, hogy az időjárás miként befolyásolta a termés mennyiségét és minőségét.
További Szedd magad akciókat terveznek, egészen a szezon végéig
A szüret tehát Szedd magad akcióval indult pénteken, szombaton és vasárnap 8 és 11 óra között is kínálnak ilyen lehetőséget a szőlőre vágyóknak, és a szezon végéig, ahogy érnek be az egyes fajták, szintén tartanak Szedd magad akciókat. Emellett a szőlő egy részéből kerül egy belvárosi boltba is, ő egy részéből szőlőlevet készít majd, megint egy másik részét pedig van, aki elviszi cefrének.
Szedd magad akcióFotók: Dinya Magdolna
A Szedd magad akció egy közösségi program is, nem olyan, mint egy bolt
– A Szedd magad akció során a vásárlók olyan fürtöket visznek, amilyeneket szeretnének, bátran meg lehet azokat kóstolni, lehet belőlük szemezgetni. Ez egy közösségi program is, itt lehet találkozni ismerősökkel, lehet beszélgetni. Ez nem arról szól, hogy bemegyek a boltba és öt perc alatt végzek, itt egy kicsit le lehet lassulni, el lehet csendesedni – mondta a szakember.
Terveket, ötleteket sorolt a város tanácsnoka az ültetvénnyel kapcsolatban
– Nagyszerű, hogy az ültetvény éppen a Wenckheim turista- és kerékpárút mellett helyezkedik el. Érdemes lenne a jövőben itt kialakítani egy frissítő- vagy pihenőpontot, ahol a kerékpárosok megismerhetnék, hogyan zajlik a városban a hagyomány ápolása, a Csabagyöngye szőlő termesztése, sőt akár szőlőt, szőlőlevet is kóstolhatnának – írta közösségi oldalán Opauszki Zoltán, Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka. Az ültetvény kapcsán kiemelte azt is: úgy véli, a városnak kötelessége megőrizni ebben a formában is Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgárának emlékét, akinek köszönhetően lett világszerte ismert az itt nemesített Csabagyöngye szőlőfajta.