Belekóstoltunk a szüretbe, hogy milyen lett idén a Csabagyöngye szőlő – galériával

Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgára 190 éves lenne. 1834. december 28-án született a felvidéki Bártfán. 1859-ben került Békéscsabára, vas- és fűszerkereskedést nyitott ott, ahol a Csabagyöngye Kulturális Központ működik most. Elkezdett szőlészettel, nemesítéssel foglalkozni, több fajta köthető a nevéhez, közülük a Csabagyöngye szőlőfajta világsikert ért el, ez érik a legkorábban.

Szedd magad akciót tartottak a Békéscsaba határában lévő ültetvényen, vitték a Csabagyöngye szőlőt is az érdeklődők. Fotó: Dinya Magdolna

Öt Csabagyöngye szőlőtőkét ültettek el a kulturális központ előtt

A közelmúltban fontos szimbólum került a Csabagyöngye Kulturális Központ elé. Stark Adolf évfordulói miatt – 190 éves lenne, 120 éve nemesítette a Csabagyöngye szőlőfajtát, 115 éve hunyt el –, a munkássága előtt tisztelegve, valamint felhívva a figyelmet a fajtára és az értékére, öt Csabagyöngye szőlőtőkét ültettek el az intézmény és a Csabai Pálinka Klub kezdeményezésére.

Másfél évtizede létesítették Békéscsaba határában a szőlő- és gyümölcsültetvényt

A békéscsabai önkormányzat közel másfél évtizede döntött úgy, hogy a Csabagyöngye szőlőfajta megőrzése, méltó bemutatása érdekében egy szőlő- és gyümölcsültetvényt hoz létre több mint két hektáron a Kenderföldek és a Csaba-tó között, amely így az azóta kiépített Wenckheim turista- és kerékpárút mellett, a Kerekegyházi úton felállított keresztnél találatható. Itt meg lehet ismerkedni az egyes fajtákkal, valamint Stark Adolf pályafutásával, a Csabagyöngye szőlőfajtával is.

Kiváló a Csabagyöngye és az Irsai Olivér is az üzemeltető szerint

A városi ültetvényt pár éve Rajtár János üzemelteti, aki elmondta, hogy beérett a Csabagyöngye és az Irsai Olivér is, így kezdődhet a szüretelés, ennek apropóján hirdettek Szedd magad akciót. Elmondta, hogy előbbinek remek a beltartalma, mennyiségre pedig átlagos, míg utóbbi minden tekintetben, minőségben és mennyiségben is kiválót produkált. Összességében

a csemegeszőlőknél az átlagosnál jobb,

a borszőlőknél pedig átlagos

év várható szerinte.

– A csepegtetőrendszer folyamatosan működött, tavasz óta. Talán segített, hogy bár voltak közel 40 fokok is, nem volt olyan kitartóan, hosszan tartó kánikula, mint a korábbi években – ecsetelte, hogy az időjárás miként befolyásolta a termés mennyiségét és minőségét.