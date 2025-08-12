augusztus 12., kedd

1 órája

Bejelentették, mennyi pénzt és mire kap a falu

Komoly támogatás érkezik a településre, jelentős fejlesztésre – jelentette be az országgyűlési képviselő.

Licska Balázs

A Versenyképes Járások Program keretében közel 17 millió forint érkezik Csabacsűdre – ismertette Facebook-oldalán Dankó Béla országgyűlési képviselő, aki a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is nyújtotta Molnár József polgármester számára. Kiderült, hogy Csabacsűdön belterületi útfelújítás valósulhat meg az elnyert összegből.

Versenyképes Járások Program
Átadta a támogatói döntésről szóló dokumentumot Molnár József, Csabacsűd polgármestere számára Dankó Béla országgyűlési képviselő. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

 

 

 

