Jön a Civil Véradás, a vármegye számos pontján lehet majd vért adni – galériával
13. alkalommal tartja meg a Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös rendezvényét. A Civil Véradás ezúttal szeptember 22. és 26. között lesz Békés vármegye több pontján.
A nagy múltú rendezvényről pénteken tartottak tájékoztatót a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ békéscsabai székházában, ahol Herczegné Számel Annamária, a központ szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. A 13. Civil Véradás Békés vármegyei védnöke, dr. Takács Árpád főispán az eseményen elmondta, hogy a Békés Vármegyei Kormányhivatal a civil szervezetekkel és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve 2020 óta vesz részt rendszeresen véradások szervezésében. Mint fogalmazott, a társszervezetekkel együtt 130 véradó eseményt szerveztek, melyen 3440 fő vett részt és 1500 liter vér gyűlt össze, mely 10 ezer ember életét mentette meg. Kiemelte továbbá, hogy a Közös érték az egészség programon keresztül a kormányhivatal munkatársai az elmúlt években 207 helyszínen vettek részt, ahol több ezer egészséggel kapcsolatos állapotfelmérést végeztek.
– A Békés Vármegyei Kormányhivatal a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, illetve az AE Egyensúly Egyesület által szervezett véradásokhoz 2022-ben csatlakozott és azóta folyamatosan együttműködünk ebben. Azóta nem volt olyan véradás, ahol a kormányhivatal ne biztosított volna önkéntes alapon kormánytisztviselőket. Most is így lesz, hiszen sokan jelezték már, hogy szeretnének részt venni ebben az akcióban – részletezte a főispán.
A Civil Véradás most is kiváló lehetőség a segítségre
Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének önkéntese hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálattal, illetve más társszervezetekkel együtt azon tevékenykednek nap mint nap, hogy legyen elég vér a magyar kórházakban. Hozzátette, hogy évek óta kiváló lehetőség a segítségre a Civil Véradás hete, melyen idén szeptemberben 18 alkalommal várják közösen a véradókat Békés vármegye több pontján.
Fotók: Lehoczky Péter
Fontos a nők mentális egészsége is
A tájékoztatón a hagyományoknak megfelelően egy civil szervezet is bemutatkozott. Szferléné Dénes Pálma, a Békés Vármegyei Nők Egyesületének elnöke arról beszélt, hogy évek óta tréningeket, kirándulásokat, előadásokat szerveznek, emellett megpróbálják az egészséget holisztikusan kezelni. Fontos számukra, hogy az általuk elért nők mentális egészsége is erősödjön, mert így tudnak jelen lenni az élet minden területén. Megjegyezte, hogy a következő időszakban szeretnének a kisebb települések felé nyitni, illetve összekapcsolódni a civil szervezetekkel olyan programokon keresztül is, mint például a szeptemberi Civil Véradás.
Íme a 13. Civil Véradás Békés vármegyei helyszínei és időpontjai
- 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.22, 09:00-18:00
- 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. Gyomaendrőd Bethlen G. Szakközépiskola 2025.09.22, 10:00-12:00
- 5555 Hunya, Rákóczi u.28., Hunya Művelődési ház 2025.09.22, 13:30-14:30
- 5700 Gyula, Semmelweis u.1., Gyula Transzfúziós Osztály 2025.09.22, 09:00-16:00
- 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.23, 09:00-14:00
- 5746 Kunágota, Rákóczi u.13., Kunágota Művelődési Ház 2025.09.23, 09:00-11:00
- 5745 Dombiratos, Dózsa Gy. U.31., Dombiratos Művelődési Ház 2025.09.23, 12:00-13:00
- 5741 Kétegyháza, Fő tér 4., Kétegyháza Művelődési ház 2025.09.23, 09:00-12:00
- 5900 Orosháza, Könd u.59., Orosháza Véradó Állomás 2025.09.23, 08:00-12.00
- 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.24, 09:00-14:00
- 5720 Sarkad, Árpád Fejedelem tér 4., Sarkad Rendőrkapitányság 2025.09.24, 09:00-12:00
- 5945 Kardoskút, Március 15. tér 1., Kardoskút Művelődési Ház 2025.09.24, 09:00-11:00
- 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20. Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.25, 14:00-18:00
- 5520 Szeghalom, Kossuth tér 1., Szeghalom Rendőrkapitányság 2025.09.25, 12:00-14:00
- 5900 Orosháza, Könd u.59., Orosháza Véradó Állomás 2025.09.25, 08:00-12.00
- 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20., Békéscsabai Területi Vérellátó 2025.09.26, 08:00-12:00
- 5661 Újkígyós, Arany J. u.42., Újkígyós Művelődési Ház 2025.09.26, 08:00-11.00
- 5700 Gyula, Semmelweis u.1., Gyula Transzfúziós Osztály 2025.09.26, 09:00-12:00
- 5920 Csorvás, Petőfi u.12., Csorvás Művelődési Ház 2025.09.26, 08:00-11:30
