Jön a Civil Véradás, a vármegye számos pontján lehet majd vért adni – galériával

A nagy múltú rendezvényről pénteken tartottak tájékoztatót a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ békéscsabai székházában, ahol Herczegné Számel Annamária, a központ szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. A 13. Civil Véradás Békés vármegyei védnöke, dr. Takács Árpád főispán az eseményen elmondta, hogy a Békés Vármegyei Kormányhivatal a civil szervezetekkel és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve 2020 óta vesz részt rendszeresen véradások szervezésében. Mint fogalmazott, a társszervezetekkel együtt 130 véradó eseményt szerveztek, melyen 3440 fő vett részt és 1500 liter vér gyűlt össze, mely 10 ezer ember életét mentette meg. Kiemelte továbbá, hogy a Közös érték az egészség programon keresztül a kormányhivatal munkatársai az elmúlt években 207 helyszínen vettek részt, ahol több ezer egészséggel kapcsolatos állapotfelmérést végeztek.

Szeptember 22. és 26. között tartják meg a 13. Civil Véradást Békés vármegye több pontján. Fotó: Lehoczky Péter

– A Békés Vármegyei Kormányhivatal a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, illetve az AE Egyensúly Egyesület által szervezett véradásokhoz 2022-ben csatlakozott és azóta folyamatosan együttműködünk ebben. Azóta nem volt olyan véradás, ahol a kormányhivatal ne biztosított volna önkéntes alapon kormánytisztviselőket. Most is így lesz, hiszen sokan jelezték már, hogy szeretnének részt venni ebben az akcióban – részletezte a főispán.

A Civil Véradás most is kiváló lehetőség a segítségre

Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének önkéntese hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálattal, illetve más társszervezetekkel együtt azon tevékenykednek nap mint nap, hogy legyen elég vér a magyar kórházakban. Hozzátette, hogy évek óta kiváló lehetőség a segítségre a Civil Véradás hete, melyen idén szeptemberben 18 alkalommal várják közösen a véradókat Békés vármegye több pontján.