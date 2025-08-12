augusztus 12., kedd

1 órája

Újabb fejlesztések jönnek az észak-békési településen

Címkék#Dankó Béla#Versenyképes Járások Program#dokumentum#Kláricz János

Újabb fejlesztések indulhatnak az észak-békési településen – jelentette be az országgyűlési képviselő.

Licska Balázs

Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán ismertette, hogy Bucsa közel 20 millió forintos támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. A támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta Kláricz János, az észak-békési település polgármestere számára.

Újabb fejlesztések jönnek Bucsán
Kláricz János, Bucsa polgármestere és Dankó Béla országgyűlési képviselő. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

A Versenyképes Járások Program révén újabb beruházás indulhatnak a faluban:

  • a helyi egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében fogorvosi széket vásárolnak,
  • a közterületek fenntartása érdekében pedig kistraktort és rézsűzúzót szereznek be.

 

 

 

