1 órája
Újabb fejlesztések jönnek az észak-békési településen
Újabb fejlesztések indulhatnak az észak-békési településen – jelentette be az országgyűlési képviselő.
Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán ismertette, hogy Bucsa közel 20 millió forintos támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. A támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta Kláricz János, az észak-békési település polgármestere számára.
A Versenyképes Járások Program révén újabb beruházás indulhatnak a faluban:
- a helyi egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében fogorvosi széket vásárolnak,
- a közterületek fenntartása érdekében pedig kistraktort és rézsűzúzót szereznek be.
22 órája
Nagyot aratott ismét a vízpart melletti sport- és vitaminnap
