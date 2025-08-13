Top 3-ban az idei bringás vándortábor, ami egy különleges csavart is tartogatott – galériával

A 2025-ös szezon egészen különleges ízt kapott, a résztvevők ugyanis az előző két évhez képest idén fordított sorrendben teljesíthetik a távot. A 13. turnus résztvevői augusztus 3-án érkeztek meg Békéscsaba városába, és nehéz szívvel bár, de boldogan, élményekkel csordultig telve 9-én indultak haza. Ezt a szűk hetet egy 22 fős kis csapat teljesítette, a 16 fiú és négy lány két csodálatos pedagógus kíséretében érkezett hozzánk. A hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola csoportja révén óriási elismerés érte az útvonalat, illetve a Békési kastélyok vándortábort, hiszen a böszörményiek jó része immár harmadjára tette tiszteletét nálunk. A csodacsapat jó szájízzel és fantasztikus élményekkel telve utazhatott haza, a bringás vándortábor élményeket adott, derekasan helyt álltak, zokszó nélkül teljesítették a több mint 260 kilométeres távot.

Bringás vándortábor: Békéscsaba mellett más településeket is megismernek a fiatalok. Csoportkép a gyulai vár tövében. Fotó: Erdei-Kovács Zsolt

Sőt, nem csupán teljesítették, maximálisan ki is élvezték!

Minden jóban benne voltak a biciklis vándortábor résztvevői. Minden érdekelte őket, nyitottan, kíváncsian, a megismerés szándékával vágtak bele a bringatúrába. A pedagógusokkal beszélgetve nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezúttal is olyan értékeket, olyan természeti és kulturális kincseket sikerült előbányászni, amelyek eddig rejtve maradtak. A gyermekeket és fiatalokat kísérő egyik pedagógus, Kiss László tanár úr úgy fogalmazott, hogy az eddigiekhez képest 60 százalékban kaptak új élményeket, új ingereket. Szervezői részről kimondott törekvés, hogy minden egyes alkalommal újabb és újabb attrakciók, látványosságok és érdekességek kerüljenek előtérbe és a túrakísérők tegyenek meg mindent a térség minél mélyebb és átfogóbb megismertetéséért.

A foglalkozás kétségtelenül elérte a célját

Katonkáné Máthé Zsuzsanna és Kiss László rutinos, nagy tapasztalatú, igencsak bölcs táborvezetőkként jellemezhetők, mindent egybevetve a 2025-ös Békési kastélyok a 10. Bringás Vándortáboruk volt, a kezdetektől fogva részt vesznek a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) kezdeményezésében. Különösen nagy öröm és megtisztelő elismerés számunkra, a térség és a szervezők, megvalósítók számára, hogy a 2025-ös Békési kastélyok túrát dobogós helyre, egyértelműen a legjobb három közé sorolták. Mint elmondták, igazán jót tett az útvonalnak az állomások sorrendiségének megfordítása, ezáltal még inkább teljesül a megismerés, illetve a megismertetés szándéka.