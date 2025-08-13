1 órája
Top 3-ban az idei bringás vándortábor, ami egy különleges csavart is tartogatott – galériával
Hat nap, öt éjszaka, több mint 260 kilométer, száz és száz élmény kétkeréken. Idén is turisztikai látványosságok egész sora kapott helyet a Bringás Vándor elnevezésű kezdeményezés békéscsabai központú, békési programjában: a történelmi korok épített emlékei mellett természeti kincseinket érintve, a Körösök mentén haladt a túra – dióhéjban ezt jelenti a Békési kastélyok Bringás vándortábor.
A 2025-ös szezon egészen különleges ízt kapott, a résztvevők ugyanis az előző két évhez képest idén fordított sorrendben teljesíthetik a távot. A 13. turnus résztvevői augusztus 3-án érkeztek meg Békéscsaba városába, és nehéz szívvel bár, de boldogan, élményekkel csordultig telve 9-én indultak haza. Ezt a szűk hetet egy 22 fős kis csapat teljesítette, a 16 fiú és négy lány két csodálatos pedagógus kíséretében érkezett hozzánk. A hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola csoportja révén óriási elismerés érte az útvonalat, illetve a Békési kastélyok vándortábort, hiszen a böszörményiek jó része immár harmadjára tette tiszteletét nálunk. A csodacsapat jó szájízzel és fantasztikus élményekkel telve utazhatott haza, a bringás vándortábor élményeket adott, derekasan helyt álltak, zokszó nélkül teljesítették a több mint 260 kilométeres távot.
Sőt, nem csupán teljesítették, maximálisan ki is élvezték!
Minden jóban benne voltak a biciklis vándortábor résztvevői. Minden érdekelte őket, nyitottan, kíváncsian, a megismerés szándékával vágtak bele a bringatúrába. A pedagógusokkal beszélgetve nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezúttal is olyan értékeket, olyan természeti és kulturális kincseket sikerült előbányászni, amelyek eddig rejtve maradtak. A gyermekeket és fiatalokat kísérő egyik pedagógus, Kiss László tanár úr úgy fogalmazott, hogy az eddigiekhez képest 60 százalékban kaptak új élményeket, új ingereket. Szervezői részről kimondott törekvés, hogy minden egyes alkalommal újabb és újabb attrakciók, látványosságok és érdekességek kerüljenek előtérbe és a túrakísérők tegyenek meg mindent a térség minél mélyebb és átfogóbb megismertetéséért.
A foglalkozás kétségtelenül elérte a célját
Katonkáné Máthé Zsuzsanna és Kiss László rutinos, nagy tapasztalatú, igencsak bölcs táborvezetőkként jellemezhetők, mindent egybevetve a 2025-ös Békési kastélyok a 10. Bringás Vándortáboruk volt, a kezdetektől fogva részt vesznek a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) kezdeményezésében. Különösen nagy öröm és megtisztelő elismerés számunkra, a térség és a szervezők, megvalósítók számára, hogy a 2025-ös Békési kastélyok túrát dobogós helyre, egyértelműen a legjobb három közé sorolták. Mint elmondták, igazán jót tett az útvonalnak az állomások sorrendiségének megfordítása, ezáltal még inkább teljesül a megismerés, illetve a megismertetés szándéka.
Békéscsaba mellett a békési táj szépségeibe is betekintést nyernek
Máshova kerültek a hangsúlyok, ezáltal több idő és több lehetőség adódik arra, hogy az ide látogató vendégek otthonosan érezzék magukat, és mélyebb, teljesebb betekintést nyerjenek a békési táj szépségeibe, a kerékpártúra révén. A szakmai szempontok mellett természetes módon az emberi vetület is meghatározó. A böszörményiek csodálatos emberek, akik megérdemlik, hogy minden tekintetben a legjobbat kapják. Ez természetesen minden hozzánk érkezőre igaz, de vannak olyanok ebben a remek kezdeményezésben, akikkel valahogy könnyebb megtalálni a közös hangot vagy ahogyan divatos kifejezéssel mondani szokták: jobban működik a kémia. Mindkét hajdúböszörményi pedagógus külön említést érdemel, mert a szemléletük, a hozzáállásuk, a szakmai és emberi mércéjük kimagasló és mindenki számára követendő példaként állítható. Őket és a gyerekeket, fiatalokat is nagyon megszerettem az eltelt szűk egy hétben, s nagyon remélem, hogy még legalább egyszer visszatérnek hozzánk.
Rengeteg barátság születik a Bringás vándortáborban
Külön említést és külön köszönetet érdemel Gellén András túrakísérő kolléga is, aki az első két alkalommal vezette a csapatot. Jellemző momentum, hogy most, amikor visszatértek, külön időt szakított arra, hogy találkozzanak, beszélgessenek, a gyulai vár tövében váltsanak egy pár szót az eltelt egy év történéseiről. A Bringás vándortábor ebből a szempontból is sokat ad. Barátságok köttetnek, amelyek nem csak erre a szűk egy hétre szólnak. Emberi kapcsolatok épülnek és erősödnek meg, amelyek a későbbiekben is meghatározóak lehetnek.
Békési kastélyok Bringás vándortáborFotók: Erdei-Kovács Zsolt
A vendégek fogadásával, ellátásával foglalkozó szolgáltatók, mint például
- Bartolák Mária (Frankó Tanya és Haluskaház),
- Tóth Zsuzsanna (Biharugrai Madárvárta),
- Túri János (Mundérba bújt történelem – Szeghalom)
- vagy éppen Topa Sándorné Editke (Biharugrai Falumúzeum)
- és Ferencz Rezső (Békéscsabai Öregház)
révén olyan különleges ingerek érik az ideérkezőket, amelyekre évek múltán is szívesen gondolnak, emlékeznek és amelyek miatt szívesen térnek majd hozzánk vissza. Mindenképp meg kell említeni Kotroczó Henriettát és Opauszki Zoltánt, akik a Békéscsabai Turisztikai Egyesület színeiben keményen dolgoznak a csabai, békési kerékpáros turizmus felvirágoztatásáért, továbbá Pénzes Erzsébetet és a MAKETUSZ munkatársait is, akik miatt ez a program nem csupán működik, de igen kiemelkedő színvonalon valósulhat meg. A többi túrakísérőről sem szabad megfeledkezni, akik pedig a szívüket és a lelküket is beleteszik a sztoriba.
A geszti Tisza-kastély is helyet és teret kapott a programban
A Békési kastélyok Bringás vándortábor idei túraprogramjában már a geszti Tisza-kastély kiállítása is helyet és teret kapott, ami nagy szó és igencsak jelentős turisztikai attrakcióként jellemezhető, de a haluskakóstolásról sem szabad megfeledkezni, ami pedig egészen egyedülálló gasztronómiai kuriózumnak tekinthető. A békési útvonal 2025-ben 10 vadonatúj kerékpárt kapott, amelyek pedig a megfelelő műszaki színvonal elengedhetetlen kellékei. Mindent egybevetve nincs szégyellnivalónk, a Békési kastélyok útvonala idén is a legjobbak között lesz, bizton állítható, hogy bármely hazai vagy akár határon túli bringás túraútvonallal felveszi a versenyt.