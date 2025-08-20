Bővítik a kamerarendszert, fejlesztik a közvilágítást a városban

A támogatói okiratot dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja és Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere írta alá. Ribárszki Péter közölte, 22, LED-es, napelemes lámpatestet vásárolnak és telepítenek a 44-es főút melletti kerékpárút megvilágítására a belterületi határtól Szarvas irányába, 1670 méter hosszan. Ugyancsak 22, LED-es, napelemes lámpatest szolgálja a Szénási út melletti kerékpárút megvilágítását, a belterületi határtól a kerékpárút végpontjáig.

Bővítik a térfigyelő kamerarendszert a Csabai, a Szénási és az Endrődi úton, a tóparton, a Széchenyi, a Hősök és a Kossuth téren összesen 12 új kamerával. A tervek szerint még idén hozzálátnak a megvalósításához.