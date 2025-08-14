56 perce
Ez a baktérium kegyetlenebb, mint a cián, két emberrel végzett a botulizmus
Három ember meghalt súlyos ételmérgezés miatt. Két ember ugyanabból a food truckból vásárolt szennyezett szendvicset, így a botulizmus miatt többen vesztették életüket. Oda lehet-e figyelni a fertőzésre? Mit lehet tenni, ha felmerül a fertőzés gyanúja?
Mint az Origo.hu oldalán olvasható, a botulizmussal összefüggő tragikus esetek Olaszországban történtek. Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – írta az Origo.
Botulizmus, kolbászmérgezés
Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos és dr. Pálmai Mátyás zuglói háziorvos kérdésünkre elmondta, annak idején még az egyetemen a rossz konzervek betegségeként vagy kolbászmérgezésként tanulták a botulizmust, amit felpuffadt, lejárt konzervek okoznak.
Időben kell kezelni
Mint az említett cikkben kiemelték, a botulizmus a legsúlyosabb ételmérgezés, amit a Clostridium botulinum nevű baktérium okoz. A baktérium mérge, a botulinum toxin az idegrendszert támadja, és gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha nem kezelik időben.
Leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed
A fertőzés leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed, főleg olyan termékeken, amelyek nem megfelelően tartósítottak, tisztítottak vagy konzerváltak.
– A fertőzést okozhatja, ha például felolvasztanak húst vagy zöldségféléket, és azt nem használják fel időben. Így ugyanis a mérgező toxin elszaporodhat bennük – fogalmazott a két szakember. – Jellegzetesen botulizmust okozó termékek lehetnek a házi készítésű kolbászok, illetve különösen a disznósajt, ami nehezen tartósítható. Ugyancsak nagyon veszélyes minden földdel szennyezett, nem kellőképpen megtisztított zöldség, mert a baktérium a földből kerül a növényekre.
Kezelhető, azonnal orvoshoz kell fordulni
– Az idejében felismert botulizmus kezelhető, de gyanú esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Hányadékból, ételmaradékból lehet megállapítani a baktériumtoxin jelenlétét. A megelőzésre viszont nincs igazán lehetőség, mert a baktérium érzékszervileg nem érzékelhető, nincs íze, nincs illata, szaga – tette hozzá a két szakember. – Alapvető, hogy a kiolvasztott élelmiszert minél előbb használjuk fel, az alapanyagokat mossuk meg. A baktérium eléggé hőstabil, így csak hosszas főzéssel fertőtleníthetők az alapanyagok.
A botulizmus
- izombénulást,
- látászavart,
- kettős látást,
- súlyosabb esetben izomgörcsöt,
- izombénulást okoz.
A fertőzést baktérium, a Clostridium botulinum toxinja, méreganyaga okozza. Az esetek zömét a házi disznóvágásból származó nyers vagy rosszul hőkezelt hurka, kolbász és disznósajt okozza.
A botulus görög szóból ered, ami kolbászt jelent
A betegség elnevezése a botulus görög szóból ered, ami kolbászt jelent. A baktérium oxigéntől elzártan, a talajban él, onnan kerül a vizekbe, a növényekre, mezőgazdasági termékekre. Az állatok is terjesztik, trágyázással kerül a talajba, és így más állatot is megfertőzhet.
Az állat feldolgozásakor a baktérium a nyers húsra kerülhet, és a feldolgozott termékekben elégtelen hőkezelés miatt elszaporodva botulotoxint termel.
A táplálékkal az emberbe jutott méreganyag a bélfalon keresztül kerül a vérbe. A vérből az idegvégződésekhez kötődik, melyek működését gátolja.
A botulotoxin a legerősebb ismert szerves méreg, már 1 mg tisztított toxin halálos az emberre.
Sok élelmiszerből kimutatták, ilyen a
- kukoricakonzerv,
- bors,
- zöldbab,
- levesek,
- cékla,
- spárga,
- gomba,
- érett olíva,
- spenót,
- tonhal,
- csirke,
- csirkemáj és májpástétom,
- löncshús,
- sonka,
- kolbász,
- töltött tojás,
- gyümölcs,
- homár,
- füstölt és sózott hal.
A szervezetbe táplálékkal bekerülő baktérium emberről emberre nem terjed.
Létezik ellenszérum
A botulizmus tünetei 12–36 órával a fertőzés után jelentkeznek, de ez az idő lehet akár 7-10 nap is. A betegség tünetei kezdetben alig jellemzőek: levertség, izzadás, izomfájdalom, hasi diszkomfort érzés. Majd, akár napok múlva jelentkezhetnek a jellegzetes tünetek: összetérő kancsalság, kettős-látás, szédülés, olvasási problémák, pupillatágulat, szájszárazság, nyelési és hangképzési zavar, rekedtség, gégebénulás, székrekedés, émelygés, hányás, hasmenés, hasi görcsök láz nélkül. Emiatt a beteget a baj valódi okának felismerése nélkül kezelik.
A toxin azonban rendkívül mérgező, idegbénító, ezért súlyos esetekben petyhüdt bénulás állhat be. A betegség végső szakaszában a légzés, szívműködés leállásával halált okoz. Ezért nagyon fontos a részletes elmesélése az előzményeknek, a pontos kikérdezés! Megerősíti a botulizmus gyanúját, ha a tünetek kezdete előtt 18–36 órával a beteg házi vágásból származó húskészítményt, túltárolt készételt fogyasztott.
Megfelelő kezelés nélkül a mérgezés körülbelül 10–20 százaléka 24 órán belül halálossá válik. Létezik ellenszérum, csak gondolni kell rá. Ezt kórházi körülmények közt adják.
A lényeg a tisztaság, a higiéné, a szakmai szabályok betartása és, hogy a fenti tünetek jelentkezése esetén azonnal keresse fel orvosát! Néhány óra késedelem is végzetes lehet.
