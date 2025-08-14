Ez a baktérium kegyetlenebb, mint a cián, két emberrel végzett a botulizmus

Mint az Origo.hu oldalán olvasható, a botulizmussal összefüggő tragikus esetek Olaszországban történtek. Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – írta az Origo.

Olaszország botulizmus okozott tragédiát, a kolbászban is előfordulhat a baktérium. Fotó: Illuszráció

Botulizmus, kolbászmérgezés

Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos és dr. Pálmai Mátyás zuglói háziorvos kérdésünkre elmondta, annak idején még az egyetemen a rossz konzervek betegségeként vagy kolbászmérgezésként tanulták a botulizmust, amit felpuffadt, lejárt konzervek okoznak.

Időben kell kezelni

Mint az említett cikkben kiemelték, a botulizmus a legsúlyosabb ételmérgezés, amit a Clostridium botulinum nevű baktérium okoz. A baktérium mérge, a botulinum toxin az idegrendszert támadja, és gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha nem kezelik időben.

Leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed

A fertőzés leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed, főleg olyan termékeken, amelyek nem megfelelően tartósítottak, tisztítottak vagy konzerváltak.

– A fertőzést okozhatja, ha például felolvasztanak húst vagy zöldségféléket, és azt nem használják fel időben. Így ugyanis a mérgező toxin elszaporodhat bennük – fogalmazott a két szakember. – Jellegzetesen botulizmust okozó termékek lehetnek a házi készítésű kolbászok, illetve különösen a disznósajt, ami nehezen tartósítható. Ugyancsak nagyon veszélyes minden földdel szennyezett, nem kellőképpen megtisztított zöldség, mert a baktérium a földből kerül a növényekre.

Kezelhető, azonnal orvoshoz kell fordulni

– Az idejében felismert botulizmus kezelhető, de gyanú esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Hányadékból, ételmaradékból lehet megállapítani a baktériumtoxin jelenlétét. A megelőzésre viszont nincs igazán lehetőség, mert a baktérium érzékszervileg nem érzékelhető, nincs íze, nincs illata, szaga – tette hozzá a két szakember. – Alapvető, hogy a kiolvasztott élelmiszert minél előbb használjuk fel, az alapanyagokat mossuk meg. A baktérium eléggé hőstabil, így csak hosszas főzéssel fertőtleníthetők az alapanyagok.