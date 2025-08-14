augusztus 14., csütörtök

Botulizmus

2 órája

Ez a baktérium kegyetlenebb, mint a cián, két emberrel végzett a botulizmus

Három ember meghalt súlyos ételmérgezés miatt. Két ember ugyanabból a food truckból vásárolt szennyezett szendvicset, így a botulizmus miatt többen vesztették életüket. Oda lehet-e figyelni a fertőzésre? Mit lehet tenni, ha felmerül a fertőzés gyanúja?

Papp Gábor

Mint az Origo.hu oldalán olvasható, a botulizmussal összefüggő tragikus esetek Olaszországban történtek. Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – írta az Origo.

Botulizmus okozta a tragédiát
Olaszország botulizmus okozott tragédiát, a kolbászban is előfordulhat a baktérium. Fotó: Illuszráció

Botulizmus, kolbászmérgezés

Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos és dr. Pálmai Mátyás zuglói háziorvos kérdésünkre elmondta, annak idején még az egyetemen a rossz konzervek betegségeként vagy kolbászmérgezésként tanulták a botulizmust, amit felpuffadt, lejárt konzervek okoznak.

Időben kell kezelni

Mint az említett cikkben kiemelték, a botulizmus a legsúlyosabb ételmérgezés, amit a Clostridium botulinum nevű baktérium okoz. A baktérium mérge, a botulinum toxin az idegrendszert támadja, és gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha nem kezelik időben.

Leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed

A fertőzés leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed, főleg olyan termékeken, amelyek nem megfelelően tartósítottak, tisztítottak vagy konzerváltak.

– A fertőzést okozhatja, ha például felolvasztanak húst vagy zöldségféléket, és azt nem használják fel időben. Így ugyanis a mérgező toxin elszaporodhat bennük – fogalmazott a két szakember. – Jellegzetesen botulizmust okozó termékek lehetnek a házi készítésű kolbászok, illetve különösen a disznósajt, ami nehezen tartósítható. Ugyancsak nagyon veszélyes minden földdel szennyezett, nem kellőképpen megtisztított zöldség, mert a baktérium a földből kerül a növényekre.

Kezelhető, azonnal orvoshoz kell fordulni

– Az idejében felismert botulizmus kezelhető, de gyanú esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Hányadékból, ételmaradékból lehet megállapítani a baktériumtoxin jelenlétét. A megelőzésre viszont nincs igazán lehetőség, mert a baktérium érzékszervileg nem érzékelhető, nincs íze, nincs illata, szaga – tette hozzá a két szakember. – Alapvető, hogy a kiolvasztott élelmiszert minél előbb használjuk fel, az alapanyagokat mossuk meg. A baktérium eléggé hőstabil, így csak hosszas főzéssel fertőtleníthetők az alapanyagok.

A botulizmus 

  • izombénulást, 
  • látászavart, 
  • kettős látást, 
  • súlyosabb esetben izomgörcsöt, 
  • izombénulást okoz.
    A fertőzést baktérium, a Clostridium botulinum toxinja, méreganyaga okozza. Az esetek zömét a házi disznóvágásból származó nyers vagy rosszul hőkezelt hurka, kolbász és disznósajt okozza.

A botulus görög szóból ered, ami kolbászt jelent

A betegség elnevezése a botulus görög szóból ered, ami kolbászt jelent. A baktérium oxigéntől elzártan, a talajban él, onnan kerül a vizekbe, a növényekre, mezőgazdasági termékekre. Az állatok is terjesztik, trágyázással kerül a talajba, és így más állatot is megfertőzhet. 

Az állat feldolgozásakor a baktérium a nyers húsra kerülhet, és a feldolgozott termékekben elégtelen hőkezelés miatt elszaporodva botulotoxint termel. 

A táplálékkal az emberbe jutott méreganyag a bélfalon keresztül kerül a vérbe. A vérből az idegvégződésekhez kötődik, melyek működését gátolja. 

A botulotoxin a legerősebb ismert szerves méreg, már 1 mg tisztított toxin halálos az emberre. 

Sok élelmiszerből kimutatták, ilyen a 

  • kukoricakonzerv, 
  • bors, 
  • zöldbab, 
  • levesek, 
  • cékla, 
  • spárga, 
  • gomba, 
  • érett olíva, 
  • spenót, 
  • tonhal, 
  • csirke, 
  • csirkemáj és májpástétom, 
  • löncshús, 
  • sonka, 
  • kolbász, 
  • töltött tojás, 
  • gyümölcs, 
  • homár, 
  • füstölt és sózott hal. 

A szervezetbe táplálékkal bekerülő baktérium emberről emberre nem terjed.

Létezik ellenszérum

A botulizmus tünetei 12–36 órával a fertőzés után jelentkeznek, de ez az idő lehet akár 7-10 nap is. A betegség tünetei kezdetben alig jellemzőek: levertség, izzadás, izomfájdalom, hasi diszkomfort érzés. Majd, akár napok múlva jelentkezhetnek a jellegzetes tünetek: összetérő kancsalság, kettős-látás, szédülés, olvasási problémák, pupillatágulat, szájszárazság, nyelési és hangképzési zavar, rekedtség, gégebénulás, székrekedés, émelygés, hányás, hasmenés, hasi görcsök láz nélkül. Emiatt a beteget a baj valódi okának felismerése nélkül kezelik.

A toxin azonban rendkívül mérgező, idegbénító, ezért súlyos esetekben petyhüdt bénulás állhat be. A betegség végső szakaszában a légzés, szívműködés leállásával halált okoz. Ezért nagyon fontos a részletes elmesélése az előzményeknek, a pontos kikérdezés! Megerősíti a botulizmus gyanúját, ha a tünetek kezdete előtt 18–36 órával a beteg házi vágásból származó húskészítményt, túltárolt készételt fogyasztott. 

Megfelelő kezelés nélkül a mérgezés körülbelül 10–20 százaléka 24 órán belül halálossá válik. Létezik ellenszérum, csak gondolni kell rá. Ezt kórházi körülmények közt adják.

A lényeg a tisztaság, a higiéné, a szakmai szabályok betartása és, hogy a fenti tünetek jelentkezése esetén azonnal keresse fel orvosát! Néhány óra késedelem is végzetes lehet.

 

 

