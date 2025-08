Sokkoló bűnesetek: gyerek a bőröndben, drograzzia és éjféli üldözés

Megrázó eset Új-Zélandon: egy nő bőröndbe zárta kétéves gyermekét, majd a busz csomagterébe tette. A hatóságok gyermekbántalmazás miatt emelnek vádat ellene.

Gyermekét bőröndbe zárta. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Gyermekét bőröndbe zárta egy nő

A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben, és további vádak sem kizárhatók.

Az alföldi Robin Hood megítéléséről megoszlanak a vélemények

Másként néz ki a gonosz, mint a jó, megismerszik-e külső jegyeiben a rút-rossz lelke? Eltérő vagy pontosan olyan, mint a többi teremtmény? A főbetyár alakja egy viaszszobor képében ott van a Kondorosi Csárda múzeumában, sok vitára ad okot a mai napig. Született bűnöző vagy hős? Rózsa Sándorról, a Kondorosi Csárda legendájáról megoszlanak a vélemények, részt vett az 1848-49-es szabadságharc küzdelmeiben a jó oldalán, de rengeteg rémtettet is elkövetett. Ami még érdekes, nemrégiben letörték az orrát. Most a koponyáját is boncolgatják a budapesti Bonctani Intézetben.

Rózsa Sándor viaszszobra. Fotó: Kondorosi csárda Facebook

Szomorú hír érkezett: elhunyt Cintula, a magyar rádiózás egyik meghatározó alakja

Elhunyt Keresztes Tibor, azaz Cintula – a magyar rádiózás és diszkókultúra legendás alakja 81 éves volt.

Elhunyt Cintula, igazi legenda, az első magyar DJ-k egyike. Fotó: MW

A bejegyzésben azt írják, hogy „mély megrendüléssel értesültek róla, hogy életének 81. évében elhunyt Keresztes Tibor, azaz Cintula, a hazai könnyűzene és ifjúsági kultúra megkerülhetetlen szereplője, a legendás hangulatfelelős, a magyar diszkókultúra egyik úttörője. ”

Rákóczi Feri: nekem Vikidál ma is a legjobb Koppány

Egy koncert hozta vissza a fiatalság hangulatát egy pillanatra. Rákóczi Feri a MobilMánia bulin nosztalgiázott, és posztban emlékezett meg a régi időkről.

Rákóczi Feri kopott bakeliteken hallgatta a kedvenceit hajdanán. Archív fotó: Bencsik Ádám

Egy MobilMánia koncert hozta elő a nosztalgiát Rákóczi Feriből, aki a közösségi oldalán idézte fel fiatalkori zenei élményeit. Az újkígyósi születésű rádiós szerint Vikidál Gyula ma is a legjobb Koppány – és ebben a témában nem nyit vitát. „Ne is írd ide, hogy de… nem érdekel, az a történelem dolga” – írta bejegyzésében.

Óriási volt a rendőrségi razzia, sorra kerültek rács mögé a kábszeresek – videóval

Egy óriási rendőrségi akció végén sorra kerültek a fogdára az emberek az elmúlt napokban. A rendőrségen elmondták, hogy mi áll ennek hátterében. Eddig összesen 12 gyanúsítottat számlál a szövevényes Békés vármegyei ügy.