Szívével tervezett, szívével segített – közterületet neveztek el Borbola Lászlóról
Megtartották a Borbola László köz névadó ünnepségét vasárnap délben Békéscsabán. A város neves, kimagasló építészéről elnevezett Borbola László köz a vásárcsarnok melletti, a Trefort utcát a Szabó Dezső utcával összekötő közterület. A szakember építészeti tevékenységével, közéleti szerepvállalásával nagyban hozzájárult Békéscsaba fejlődéséhez.
A Borbola László köz vasárnap déli névadó ünnepségén Borbola István, a neves építész fia köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, édesapja hét éve hunyt el, de számukra, fiai számára, családjuk, mindannyiuk számára sokszor még most is olyan, mintha közöttük lenne.
– Nem csak a családi rendezvények, hanem a mindennapi élet, a mindennapi munka során is találkozunk olyan helyzetekkel, amikor óhatatlanul eszembe jut, hogy azokat édesapám miként kezelte – fogalmazott. Kifejtette, édesapja dolgozott a városért, a családért és a baráti közösségekért, amelyeknek aktív tagja volt. Különösen kiemelt helyet foglalt el életében a Békéscsabai Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület.
Borbola László köz: emléket állítanak a nagyszerű építésznek
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, Borbola László egész életpályája során kimagasló figyelemmel, kimagasló hivatástudattal tevékenykedett a városban építészmérnökként, és a mai napig jól látszanak kezének és gondolatainak a nyomai a településen. Szólt arról, hogy a szakember mindig szerető közösségben dolgozott, közmegbecsülésnek örvendett.
– Mindig úgy élt, hogy a munkája és a családja mellett Békéscsaba is nagyon fontos volt a számára – hangsúlyozta. – Borbola László méltán érdemelte ki, hogy közterületet nevezzenek el róla. Hozzátette, a békéscsabai közgyűlés egyhangúlag döntött erről.
Borbora László közFotók: Borbola Barna
Így érdemes élni
Mint mondta, Borbola László jó példát mutatott, ahol csak járt, mindenütt példamutatóan viselkedett, és minden generáció számára kiválóságot mutatott fel. A Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesületnek nem csak aktív tagja, de vezetője is volt, amelynek kapcsán ugyancsak gyakran működtek együtt a Galambtenyésztők Országos Találkozójának kétévenkénti megrendezésében is.
– Az utcanévtábla figyelemfelhívás is a következő generációknak, hogy így érdemes élni – fogalmazott.
Szarvas Péter a Facebook-oldalán kiemelte, a közgyűlés és a Békéscsabai Települési Értéktár Bizottság döntése alapján Borbola László építészmérnökről nevezték el a vásárcsarnok melletti, a Trefort utcát a Szabó Dezső utcával összekötő közterületet.
Borbola László építészeti tevékenységével, közéleti szerepvállalásával egyértelműen hozzájárult Békéscsaba fejlődéséhez. A városban számos jelentős középület, lakóépület, a városi sportcsarnok és a József Attila-lakótelep tervezése fűződik a nevéhez. Részt vett békéscsabai építészeti élet szervezésében, éveken keresztül ő töltötte be a Békés Megyei Építész Kamara elnöki tisztét, emellett korábban Békéscsaba városvezetésének tagja is volt.
Az építész szakma számára is fontos pillanat volt
Fajzi Tamás, a Békés Megyei Építész Kamara elnöke elmondta, a vasárnap nagy ünnep volt az építészek számára is, hiszen nagyon ritka, hogy egy nemrég elhunyt építészről utcát nevezzenek el.
– Számunkra, építészek számára nem mindegy, hogy milyen tárgyi örökséget hagyunk az utókorra – folytatta a gondolatot. – Borbola László középületekkel, városrehabilitációs projektekkel és emlékművek tervezésével is foglalkozott. Jelentős szereplő volt Békés megye építészeti életében. 1968-ban szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Később városépítészeti szakmérnöki diplomát is szerzett. Pályája kezdetén a műszaki osztályon dolgozott a városban, majd a Békés Megyei Tervező Vállalatnál tevékenykedett. Ezután került a Beruházási Vállalathoz, ahol tervezőként, majd később igazgatóként dolgozott. Építész kamarai elnökként is tevékenykedett, résztvevője, szervezője volt a szakmai programoknak és kiállításoknak is.
Fajzi Tamás beszédében Borbola László néhány fontosabb építészeti alkotásáról is szólt.
- A II. világháborús emlékművet Széri-Varga Gézával és Udvardy Anikóval közösen tervezték.
- Számos középület felújítása és bővítés fűződik a nevéhez.
- Városi bíróságokat, szociális otthonokat tervezett Gyulán, Békéscsabán és Szarvason.
- Kórházbővítéseket, tornacsarnokokat és oktatási intézményeket is tervezett.
- A megyei kórház központi és sugárterápiás épületének bővítése,
- Békéscsabán a városi bíróság épületének rekonstrukciója és bővítése,
- Szarvason a gimnázium tornatermének építése és az intézmény fejlesztése,
- Okányban szociális intézmény fejlesztése fűződik a nevéhez.
- Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen mint városépítész is részt vett, illetve épületeket is tervezett ott.
- Fajzi Tamás külön kiemelte a békéscsabai városi sportcsarnok emblematikus épületét, amit szintén Borbola László tervezett. Ennek a fejlesztésnél is együtt dolgozott képzőművészekkel, két alkotást is belekomponált az épület homlokzatába.
A kiváló építész életében több elismerést is kiérdemelt.
- Így az Építésügyi Tudományos Egyesület Alpár Ignác díjjal tüntette ki 1995-ben.
- 2014-ben a Békés Megyei Építész Kamarától az Építészeti életműdíjat érdemelte ki.
Ma is szeretettel és tisztelettel gondolnak rá
Fajzi Tamás hangsúlyozta, Borbola László egész életében az épített környezet fejlesztéséért, az építész szakma megbecsüléséért dolgozott.
– A róla elnevezett köz jól jelzi, hogy ma is szeretettel és tisztelettel gondol rá a város lakossága, elismerve a településért tett munkásságát – fogalmazott.
A szívével látott, a szívével segített
Dr. Borbola József, Széchenyi-díjas kardiológus professzor, Borbola László testvére elmondta, Borbola László éppen az ünnepség napján, augusztus 31-én lett volna 81 éves. A professzor kiemelte, beszédében elsősorban testvére emberi hitvallását, humán kvalitásait szerette volna bemutatni.
– Ha a bátyámra gondolok, előtűnik a homályból mindig mosolygós arca, mindig fürkésző tekintete és a rajzceruzája, amely mindig a keze ügyében volt – tette hozzá. Felidézte, hogy Borbola László egy elismert békéscsabai orvoscsaládban született 1944. augusztus 31-én. Édesapjuk dr. Borbola József, a békéscsabai városi kórház belgyógyász főorvosa volt 1954-ől 1982-ig. Közel 30 éven át gyógyította a békéscsabai betegeket. Édesanyjuk szintén a békéscsabai kórházban dolgozott röntgenasszisztensként.
– Borbola László a családtól gyökereket és szárnyakat kapott – idézte fel dr. Borbola József. – A gyökereket az Isten, haza, család, az emberszeretet, a segítségnyújtás jelentette számára. Nagyon szerette a sportot, maga is aktívan sportolt, ami megtanította a becsületes küzdelemre.
Mint elárulta, a Békéscsabai Előre Kórház utcai pályáján ismerkedett meg későbbi feleségével, Turay Katalinnal. Az ismeretségből házasság lett, és hamarosan három nagyszerű fiuk született, László, Csaba és István.
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” – idézte A kis herceget a professzor, majd hozzátette, testvére mindent a szívével látott.
– A szívével tervezett, a szívével segített, szívével csinált mindent – hangsúlyozta.
Borbola Lászlóról még részletesebben a BékésWiki oldalon is olvashatnak.
