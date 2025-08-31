Szívével tervezett, szívével segített – közterületet neveztek el Borbola Lászlóról

A Borbola László köz vasárnap déli névadó ünnepségén Borbola István, a neves építész fia köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, édesapja hét éve hunyt el, de számukra, fiai számára, családjuk, mindannyiuk számára sokszor még most is olyan, mintha közöttük lenne.

Borbola László köz: Az utcanévtáblát Szarvas Péter és a Borbola család két legfiatalabb tagja leplezte le. Fotó: Borbola Barna

– Nem csak a családi rendezvények, hanem a mindennapi élet, a mindennapi munka során is találkozunk olyan helyzetekkel, amikor óhatatlanul eszembe jut, hogy azokat édesapám miként kezelte – fogalmazott. Kifejtette, édesapja dolgozott a városért, a családért és a baráti közösségekért, amelyeknek aktív tagja volt. Különösen kiemelt helyet foglalt el életében a Békéscsabai Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület.

Borbola László köz: emléket állítanak a nagyszerű építésznek

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, Borbola László egész életpályája során kimagasló figyelemmel, kimagasló hivatástudattal tevékenykedett a városban építészmérnökként, és a mai napig jól látszanak kezének és gondolatainak a nyomai a településen. Szólt arról, hogy a szakember mindig szerető közösségben dolgozott, közmegbecsülésnek örvendett.

– Mindig úgy élt, hogy a munkája és a családja mellett Békéscsaba is nagyon fontos volt a számára – hangsúlyozta. – Borbola László méltán érdemelte ki, hogy közterületet nevezzenek el róla. Hozzátette, a békéscsabai közgyűlés egyhangúlag döntött erről.