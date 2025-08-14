25 perce
Óriási bombatámadás rázta meg Békéscsabát, százan vesztették életüket
Ismét kerti szerszámokat ragadtak az önkéntesek. Ahogy múlt héten, most csütörtökön is a vasúti temetőben szorgoskodtak a városvédő és városszépítő egyesület felhívására. Azt a nagy sírt tették rendbe, ahol a második világháborús bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része nyugszik.
Rendbe tették a második világháborús bombatámadás békéscsabai áldozatainak sírhelyét – ismertette Ugrai Gábor, a városvédő és városszépítő egyesület elnöke a közösségi portálon. Most csütörtökön is szorgoskodtak az önkéntesek a vasúti temetőben, azt követően, hogy előző héten olyan híres békéscsabaiak sírhelyeit takarították meg, mint Wagner a család vagy Ádám Gusztáv.
Az első hullámnál pontosan céloztak, a másodiknál viszont nem
A második világháború idején, 1944. szeptember 21-én Békéscsabát légitámadás érte. A város felett 56 szövetséges gép jelent meg, és 607 bomba hullott a városra 10 óra 30 perc körül. A célpont a vasútállomás volt. Az első hullámnál pontosan céloztak, ám a másodiknál a felszálló por és füst miatt nem.
A légitámadás civil áldozatokat is követelt
A támadás tehát civil áldozatokat is követelt, és megsemmisült Jaminában a római katolikus templom, a mai Boczkó Dániel téren a volt Kakas szálló.
A bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része egy sírban nyugszik
A halálos áldozatok száma a százat közelítette, nagy részüket a vasúti temetőben helyezték öröm nyugalomra. A most rendbe tett síron – ahol sokakat eltemettek – szerepel, hogy 1944. szeptember 21-én, Békéscsaba leggyászosabb napján vesztették életüket.
