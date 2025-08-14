augusztus 14., csütörtök

Óriási bombatámadás rázta meg Békéscsabát, százan vesztették életüket

Ismét kerti szerszámokat ragadtak az önkéntesek. Ahogy múlt héten, most csütörtökön is a vasúti temetőben szorgoskodtak a városvédő és városszépítő egyesület felhívására. Azt a nagy sírt tették rendbe, ahol a második világháborús bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része nyugszik.

Licska Balázs

Rendbe tették a második világháborús bombatámadás békéscsabai áldozatainak sírhelyét – ismertette Ugrai Gábor, a városvédő és városszépítő egyesület elnöke a közösségi portálon. Most csütörtökön is szorgoskodtak az önkéntesek a vasúti temetőben, azt követően, hogy előző héten olyan híres békéscsabaiak sírhelyeit takarították meg, mint Wagner a család vagy Ádám Gusztáv. 

A bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része a vasúti temetőben nyugszik
A bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része a vasúti temetőben nyugszik, a legnagyobb sírt most tették rendbe a városvédő és városszépítő egyesület tagjai.

Az első hullámnál pontosan céloztak, a másodiknál viszont nem

A második világháború idején, 1944. szeptember 21-én Békéscsabát légitámadás érte. A város felett 56 szövetséges gép jelent meg, és 607 bomba hullott a városra 10 óra 30 perc körül. A célpont a vasútállomás volt. Az első hullámnál pontosan céloztak, ám a másodiknál a felszálló por és füst miatt nem.

A légitámadás civil áldozatokat is követelt

A támadás tehát civil áldozatokat is követelt, és megsemmisült Jaminában a római katolikus templom, a mai Boczkó Dániel téren a volt Kakas szálló. 

A bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része egy sírban nyugszik

A halálos áldozatok száma a százat közelítette, nagy részüket a vasúti temetőben helyezték öröm nyugalomra. A most rendbe tett síron – ahol sokakat eltemettek – szerepel, hogy 1944. szeptember 21-én, Békéscsaba leggyászosabb napján vesztették életüket. 

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
