Óriási bombatámadás rázta meg Békéscsabát, százan vesztették életüket

Rendbe tették a második világháborús bombatámadás békéscsabai áldozatainak sírhelyét – ismertette Ugrai Gábor, a városvédő és városszépítő egyesület elnöke a közösségi portálon. Most csütörtökön is szorgoskodtak az önkéntesek a vasúti temetőben, azt követően, hogy előző héten olyan híres békéscsabaiak sírhelyeit takarították meg, mint Wagner a család vagy Ádám Gusztáv.

A bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része a vasúti temetőben nyugszik, a legnagyobb sírt most tették rendbe a városvédő és városszépítő egyesület tagjai. Fotó: Facebook

Az első hullámnál pontosan céloztak, a másodiknál viszont nem

A második világháború idején, 1944. szeptember 21-én Békéscsabát légitámadás érte. A város felett 56 szövetséges gép jelent meg, és 607 bomba hullott a városra 10 óra 30 perc körül. A célpont a vasútállomás volt. Az első hullámnál pontosan céloztak, ám a másodiknál a felszálló por és füst miatt nem.

A légitámadás civil áldozatokat is követelt

A támadás tehát civil áldozatokat is követelt, és megsemmisült Jaminában a római katolikus templom, a mai Boczkó Dániel téren a volt Kakas szálló.

A bombatámadás békéscsabai áldozatainak egy része egy sírban nyugszik

A halálos áldozatok száma a százat közelítette, nagy részüket a vasúti temetőben helyezték öröm nyugalomra. A most rendbe tett síron – ahol sokakat eltemettek – szerepel, hogy 1944. szeptember 21-én, Békéscsaba leggyászosabb napján vesztették életüket.