Rosszul zárult a balatoni kiruccanás: százezreket fizethet a békési horgász

Több szabálysértést is elkövetett az a békési bojlis horgász, akit Tihanynál kapcsoltak le a balatoni halőrök.

A békési bojlis horgásznak alaposan a zsebébe kell nyúlnia a bírság miatt. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Bojlis horgász: több szabálysértést is elkövetett a férfi

Őrizetlenül hagyta felszereléseit egy pecás Tihany térségében még július 6-án. A békési horgász, miután visszaérkezett a horgászhelyéhez, elismerte, hogy felszereléseit behúzós módszerrel juttatta be úgy, hogy arra feljogosító területi jeggyel nem rendelkezett. A horgászat során ráadásul megtartott egy pontyot, amelyet a fogási naplójába nem vezetett be – számolt be a hírről a pecaverzum.hu.

Súlyos büntetés kapott

A szakmai oldal beszámolt arról is, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) honlapján megjelent tájékoztatás szerint a pecás ügye a Békés Vármegyei Halgazdálkodási Hatósághoz került.

A békési lakos tettéért 198 ezer 750 forintos halvédelmi bírságot kénytelen fizetni, valamint hat hónapra a horgászattól is eltiltották. Amennyiben a szabálysértő a bírság megfizetésének nem tesz eleget, a hivatal a bírsághatározatokat a végrehajtó hatóságnak átadja végrehajtásra. Örökös eltiltás nincs a horgászatban, a halvédelmi bírságnak azonban van felső határa, ami 2 millió forint.