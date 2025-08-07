Bódultan válaszolt a rendőröknek a sofőr, több kérdésük nem volt

Békésszentandráson, a Fő úton augusztus 6-án 22 óra 30 perc körül kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak a rendőrök egy autósnál. Papírzsebkendőben szárított növény, és alufóliába csomagolt fehér por volt nála. Ketten utaztak vele, a gyorsteszt a vezetőnél és az egyik utasnál kábítószer-fogyasztást jelzett.

A két férfi ellen kábítószer birtoklása vétség miatt büntetőeljárás indult, az autó vezetőjét járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják.