Helyi kék hírek
1 órája
Bódultan válaszolt a rendőröknek a sofőr, több kérdésük nem volt
Éjszaka igazoltattak egy autóst Békésszentandráson – a rendőrök több gyanús dolgot is találtak a járműben.
A rendőri ellenőrzés buktatta le
Fotó: MW-archív
Békésszentandráson, a Fő úton augusztus 6-án 22 óra 30 perc körül kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak a rendőrök egy autósnál. Papírzsebkendőben szárított növény, és alufóliába csomagolt fehér por volt nála. Ketten utaztak vele, a gyorsteszt a vezetőnél és az egyik utasnál kábítószer-fogyasztást jelzett.
A két férfi ellen kábítószer birtoklása vétség miatt büntetőeljárás indult, az autó vezetőjét járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják.
