Bódultan válaszolt a rendőröknek a sofőr, több kérdésük nem volt

Éjszaka igazoltattak egy autóst Békésszentandráson – a rendőrök több gyanús dolgot is találtak a járműben.

Beol.hu
A rendőri ellenőrzés buktatta le

Fotó: MW-archív

Békésszentandráson, a Fő úton augusztus 6-án 22 óra 30 perc körül kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak a rendőrök egy autósnál. Papírzsebkendőben szárított növény, és alufóliába csomagolt fehér por volt nála. Ketten utaztak vele, a gyorsteszt a vezetőnél és az egyik utasnál kábítószer-fogyasztást jelzett.

A két férfi ellen kábítószer birtoklása vétség miatt büntetőeljárás indult, az autó vezetőjét járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják.

 

