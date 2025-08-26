1 órája
Bodrogi Gyula régi barátja a csabai festőnek, ezt számos Csendes-kép is bizonyítja
Nyolcvan felett is alkot és kiállít a Magyar Kultúra Lovagja, és ahogy mondta: csak visszaad abból, amit kapott. Számos olimpiai bajnok falán is ott szerepel festményeivel. Bodrogi Gyula színművész nagyon jó barátja, nemrégiben, találkozásukkor is válaszhatott egy Csendes-képet.
A sportolók képajándékozásával nem a népszerűséget hajszolja, hanem visszaad valamit abból, amit a sporttól kapott évtizedeken át, hiszen sportlövészetben országos bajnoki címet is szerzett a békéscsabai Csendes Ferenc, akitől Bodrogi Gyula is mindig számíthat egy festményre.
Bodrogi Gyula régi barátságot ápol Csendes Ferenccel
A békéscsabai alkotó elmondta, nagy tisztelője Bodrogi Gyulának, és igaz ez viszont is, hiszen a tárlatmegnyitóit megtiszteli a színművész. Csendes Ferenc idén töltötte be 80. életévét, de ugyanolyan aktív, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Most is két kiállítása nyílt, mégpedig a Magyar Nyugdíjasok Egyesületek Országos Szövetségénél, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában.
A csabai festőművész számára fontos a jótékonyság is
Csendes Ferenc számára fontos a jótékonyság is, ebben élen jár évtizedek óta. Nemrégen újabb öt képet adományozott a Békés Vármegyei Központi Kórháznak, mégpedig az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája iránti tisztelete és megbecsülése jeléül.
Szívéhez nőtt Békéscsaba, miként az itt élő emberek is
A Magyar Kultúra Lovagja kitért arra is, hogy festményei a táj és az ember kapcsolatát ábrázolják.
– Gyermekkoromban olyan közegben éltem a mindennapjaimat, ahol például lovas szekérrel kellett kilométerekkel arrébb iskolába járnom – mesélte. – Ilyenkor szemrevételeztem a tájat, a megélhetésükért küzdő embereket. Valahogy még mindig ezeket a kitörölhetetlen emlékeket idézem és elevenítem fel munkáimban. Persze, ez az évek során számos témával kiegészült. Szívemhez nőtt Békéscsaba, és az itt élő emberek. Nekik és róluk szeretnék szólni elsősorban alkotásaimmal.
