augusztus 26., kedd

Izsó névnap

22°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kultúra lovagja

1 órája

Bodrogi Gyula régi barátja a csabai festőnek, ezt számos Csendes-kép is bizonyítja

Címkék#tárlat#Csendes Ferenc#Bodrogi Gyula

Nyolcvan felett is alkot és kiállít a Magyar Kultúra Lovagja, és ahogy mondta: csak visszaad abból, amit kapott. Számos olimpiai bajnok falán is ott szerepel festményeivel. Bodrogi Gyula színművész nagyon jó barátja, nemrégiben, találkozásukkor is válaszhatott egy Csendes-képet. 

Nyemcsok László

A sportolók képajándékozásával nem a népszerűséget hajszolja, hanem visszaad valamit abból, amit a sporttól kapott évtizedeken át, hiszen sportlövészetben országos bajnoki címet is szerzett a békéscsabai Csendes Ferenc, akitől Bodrogi Gyula is mindig számíthat egy festményre.

Csendes Ferenc és Bodrogi Gyula.
Csendes Ferenc és Bodrogi Gyula régi jó barátok. Fotó: Beol.hu

Bodrogi Gyula régi barátságot ápol Csendes Ferenccel

A békéscsabai alkotó elmondta, nagy tisztelője Bodrogi Gyulának, és igaz ez viszont is, hiszen a tárlatmegnyitóit megtiszteli a színművész. Csendes Ferenc idén töltötte be 80. életévét, de ugyanolyan aktív, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Most is két kiállítása nyílt, mégpedig a Magyar Nyugdíjasok Egyesületek Országos Szövetségénél, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában.

A csabai festőművész számára fontos a jótékonyság is

Csendes Ferenc számára fontos a jótékonyság is, ebben élen jár évtizedek óta. Nemrégen újabb öt képet adományozott a Békés Vármegyei Központi Kórháznak, mégpedig az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája iránti tisztelete és megbecsülése jeléül.

Szívéhez nőtt Békéscsaba, miként az itt élő emberek is

A Magyar Kultúra Lovagja kitért arra is, hogy festményei a táj és az ember kapcsolatát ábrázolják.

– Gyermekkoromban olyan közegben éltem a mindennapjaimat, ahol például lovas szekérrel kellett kilométerekkel arrébb iskolába járnom – mesélte. – Ilyenkor szemrevételeztem a tájat, a megélhetésükért küzdő embereket. Valahogy még mindig ezeket a kitörölhetetlen emlékeket idézem és elevenítem fel munkáimban. Persze, ez az évek során számos témával kiegészült. Szívemhez nőtt Békéscsaba, és az itt élő emberek. Nekik és róluk szeretnék szólni elsősorban alkotásaimmal.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu