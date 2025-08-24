Ez drága lesz: ha valakinél nincs bekötve a biztonsági öv, mindig mi fizetünk

– Július 5-től új korszak kezdődött az utakon. A biztonsági öv használat elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe, ami annyit jelent, hogy ha a VÉDA-kapuk és mobil kamerák kiszúrják, hogy valaki nem kapcsolta be az övet, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a bírságot. Szeptember 18-ával pedig életbe lép az a rendelet is, ami az ilyenkor fizetendő büntetés mértékét határozza meg. Az biztos, hogy ez nem lesz olcsó – olvasható a szoljon.hu cikkében.

Biztonsági öv: a büntetés mértékét rendelet szabályozza

Mint írják, az ilyen esetekben korábban csak akkor büntethettek a rendőrök, ha személyesen állították meg a járművet, a kamera által észlelt mulasztásnak nem lett következménye. Ez bizony most megváltozott: a törvény szerint az autóban minden egyes utasért az autó üzembentartója felel és ez akkor is így lesz, ha egy közúti ellenőrzés során „buknak le” az utasok. Szeptember 18-án hatályba lép az a rendelet, mely pontosan megállapítja azt az összeget is, amit a jármű üzembentartójának kell majd kifizetnie ilyen esetben.

Ahogy az a szoljon.hu cikkében olvasható, bár a KRESZ kötelezővé teszi, sajnos mégis sokan elmulasztják használni a biztonsági övet, pedig mindenki tudja, hogy életet menthet.

Mutatjuk a büntetést:

lakott területen belül: 20 ezer forint/fő;

lakott területen kívül: 30 ezer forint/fő;

autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint/fő.

