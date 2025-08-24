augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

15°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büntetés

1 órája

Ez drága lesz: ha valakinél nincs bekötve a biztonsági öv, mindig mi fizetünk

Címkék#üzembentartó#biztonsági öv#rendelet#büntetés

Harmarosan életbe lép egy rendelet, ami meghatározza a büntetés pontos összegét. Szeptember 18-a után, ha az autóban valaki nem köti be a biztonsági övet, akkor minden esetben az autó üzembentartója kapja a büntetést.

Beol.hu

– Július 5-től új korszak kezdődött az utakon. A biztonsági öv használat elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe, ami annyit jelent, hogy ha a VÉDA-kapuk és mobil kamerák kiszúrják, hogy valaki nem kapcsolta be az övet, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a bírságot. Szeptember 18-ával pedig életbe lép az a rendelet is, ami az ilyenkor fizetendő büntetés mértékét határozza meg. Az biztos, hogy ez nem lesz olcsó – olvasható a szoljon.hu cikkében.

Ha valaki nem köti be a biztonsági övet, a büntetést az üzembentartó kapja.
Biztonsági öv: a rendelet szerint az autó üzembentartója kapja a büntetést. Fotó: shutterstock.com

Biztonsági öv: a büntetés mértékét rendelet szabályozza

Mint írják, az ilyen esetekben korábban csak akkor büntethettek a rendőrök, ha személyesen állították meg a járművet, a kamera által észlelt mulasztásnak nem lett következménye. Ez bizony most megváltozott: a törvény szerint az autóban minden egyes utasért az autó üzembentartója felel és ez akkor is így lesz, ha egy közúti ellenőrzés során „buknak le” az utasok. Szeptember 18-án hatályba lép az a rendelet, mely pontosan megállapítja azt az összeget is, amit a jármű üzembentartójának kell majd kifizetnie ilyen esetben.

Ahogy az a szoljon.hu cikkében olvasható, bár a KRESZ kötelezővé teszi, sajnos mégis sokan elmulasztják használni a biztonsági övet, pedig mindenki tudja, hogy életet menthet.

Mutatjuk a büntetést:

  • lakott területen belül: 20 ezer forint/fő;
  • lakott területen kívül: 30 ezer forint/fő;
  • autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint/fő.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, július 5-től már az objektív felelősség alá esik a biztonsági öv használata. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mutatjuk a részleteket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu