A mágori dombon legelt a birka, most pedig a bográcsokban rotyogott – galériával, videóval

Az idei Mágori Fesztivált is sikeresnek értékelte Csősz Ferenc, a vésztői művelődési központ igazgatója. A főzőversenyről elmondta: a sárréti birkapörköltet többféleképpen készítették a csapatok. Az alapanyag viszont mindenkinél ugyanaz volt: a terítékre került birkák – tradicionális magyar rackák – Mágoron nőttek fel, legeltek. Hozzátette, egyre több az olyan csapat, amely a sárréti birkapörkölt mellett vagy helyett hagyományos ételeket készít. Süteménymustrát ugyancsak szerveztek, az is egyre népszerűbb, újabb és újabb receptek kerülnek elő.

Ismét nagy sikert aratott a Mágori Fesztivál, a főzőversenyre, amelynek keretében a legtöbben sárréti birkapörköltet készítettek, 38 csapat nevezett. Fotó: Bencsik Ádám

Harmincnyolc csapat nevezett a főzőversenyre, többen sárréti birkapörköltet készítettek

A főzőversenyre 38 csapat nevezett – ismertette a zsűri elnöke, Szigetvári Péter. Elmondta: figyelték, mennyire ad az adott társaság a külsőségekre, a dekorációra, azt viszont evidenciának nevezte, hogy megfelelő higiéniai körülmények között készül az étel. A kitálalt ételnél értékelték a birkapörkölt állagát, hogy eléggé elkészült-e vagy túlkészült, azt, hogy miként ízesítették.

Milyen köret illik a birkapörkölthöz?

Különlegessé teszi az ételt szerinte, ha a csapatok saját maguk által termesztett paradicsomot, paprikát, hagymát használnak. Az alapvető fűszereknél nem szükséges többfélét használni, bár vannak, akik igyekeznek rozmaringgal vagy kakukkfűvel is megbolondítani. Kiemelte: az viszont nem mindegy, hogy milyen köretet tettek mellé, szerinte nemcsak burgonya, hanem tarhonya, kevert tészta, de akár gőzgombóc is illik a birkapörkölt mellé.

Mitől lesz finom a birkapörkölt?

– Az ételkészítés is egy művészet, és szeretettel kell készíteni a birkapörköltet is, csak akkor lesz finom – emelte ki a zsűri elnöke. Beszélt arról is, hogy a hagyományos ételek tekintetében is születtek különlegességek, volt például sertés- és marhapörkölt, halászlé és kacsahúsleves is.

Kiváló az alapanyag, mivel szikes gyepen legelt a birka

A szeghalmi Lebbencshasúak csapata immár visszajáró vendég a Mágori Fesztiválon. Elmondták, hogy az alapanyag kiváló volt, hiszen szikes gyepen legelt a birka; és szerintük pár alapvető hozzávalónál, mint a paprika vagy a hagyma, nem is kell több a kiváló birkapörkölthöz, régen is biztosan így készítették. A társaság rendszeresen jár az ország minden részére főzőversenyre, rengeteg díjat is kiérdemelt. A csapat nevéről elmondták: a szeghalmiakat lebbencshasúaknak nevezték, hiszen lebbencstésztát készítettek, mert az készült el a leghamarabb.