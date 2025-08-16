augusztus 16., szombat

A mágori dombon legelt a birka, most pedig a bográcsokban rotyogott – galériával, videóval

Címkék#beol videó#birkapörköltet#főzőverseny#Mágori Fesztivál#család

Ismét nagy sikert aratott szombaton a Mágori Fesztivál, összejöttek a családok, a baráti társaságok Vésztő-Mágorra. A főzőversenyre 38 csapat jelentkezett, voltak, akik sárréti birkapörkölttel, voltak, akik más hagyományos ételekkel jelentkeztek. A csapatok megosztották a titkos receptet, és a zsűri elnöke is elmondta, hogy mitől lesz jó a birkapörkölt.

Licska Balázs

Az idei Mágori Fesztivált is sikeresnek értékelte Csősz Ferenc, a vésztői művelődési központ igazgatója. A főzőversenyről elmondta: a sárréti birkapörköltet többféleképpen készítették a csapatok. Az alapanyag viszont mindenkinél ugyanaz volt: a terítékre került birkák – tradicionális magyar rackák – Mágoron nőttek fel, legeltek. Hozzátette, egyre több az olyan csapat, amely a sárréti birkapörkölt mellett vagy helyett hagyományos ételeket készít. Süteménymustrát ugyancsak szerveztek, az is egyre népszerűbb, újabb és újabb receptek kerülnek elő.

Birkapörkölt rotyogott a legtöbb bográcsban
Ismét nagy sikert aratott a Mágori Fesztivál, a főzőversenyre, amelynek keretében a legtöbben sárréti birkapörköltet készítettek, 38 csapat nevezett. Fotó: Bencsik Ádám

Harmincnyolc csapat nevezett a főzőversenyre, többen sárréti birkapörköltet készítettek

A főzőversenyre 38 csapat nevezett – ismertette a zsűri elnöke, Szigetvári Péter. Elmondta: figyelték, mennyire ad az adott társaság a külsőségekre, a dekorációra, azt viszont evidenciának nevezte, hogy megfelelő higiéniai körülmények között készül az étel. A kitálalt ételnél értékelték a birkapörkölt állagát, hogy eléggé elkészült-e vagy túlkészült, azt, hogy miként ízesítették.

Milyen köret illik a birkapörkölthöz?

Különlegessé teszi az ételt szerinte, ha a csapatok saját maguk által termesztett paradicsomot, paprikát, hagymát használnak. Az alapvető fűszereknél nem szükséges többfélét használni, bár vannak, akik igyekeznek rozmaringgal vagy kakukkfűvel is megbolondítani. Kiemelte: az viszont nem mindegy, hogy milyen köretet tettek mellé, szerinte nemcsak burgonya, hanem tarhonya, kevert tészta, de akár gőzgombóc is illik a birkapörkölt mellé. 

Mitől lesz finom a birkapörkölt?

– Az ételkészítés is egy művészet, és szeretettel kell készíteni a birkapörköltet is, csak akkor lesz finom – emelte ki a zsűri elnöke. Beszélt arról is, hogy a hagyományos ételek tekintetében is születtek különlegességek, volt például sertés- és marhapörkölt, halászlé és kacsahúsleves is.

Kiváló az alapanyag, mivel szikes gyepen legelt a birka

A szeghalmi Lebbencshasúak csapata immár visszajáró vendég a Mágori Fesztiválon. Elmondták, hogy az alapanyag kiváló volt, hiszen szikes gyepen legelt a birka; és szerintük pár alapvető hozzávalónál, mint a paprika vagy a hagyma, nem is kell több a kiváló birkapörkölthöz, régen is biztosan így készítették. A társaság rendszeresen jár az ország minden részére főzőversenyre, rengeteg díjat is kiérdemelt. A csapat nevéről elmondták: a szeghalmiakat lebbencshasúaknak nevezték, hiszen lebbencstésztát készítettek, mert az készült el a leghamarabb.

Karakas Anikó, Vésztő polgármestere és Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka szelte meg Vésztő ünnepi kenyerét. Fotó: Bencsik Ádám

Nem raknak különleges fűszereket a birkapörköltbe

A Lármás családnál a csapat neve ellenére egyáltalán nem volt hangzavar, a gyermekek csendesen játszottak, és azon sem ment vita, hogy miként készítsék a sárréti birkapörköltet. Mosolyogva elmondták, hogy egyébként hangosak szoktak lenni, de most csak a család fele jelent meg. Ők is immár visszatérők a Mágori Fesztiválon, ilyenkor összejön a család, ezért is szeretik a rendezvényt. Birkapörköltet amúgy máskor is szoktak készíteni, tehát megy minden rutinból, az alapvetőkön kívül szerintük sem kellenek bele különleges fűszerek.

Megáldották és megszegték Vésztő ünnepi kenyerét

A Mágori Fesztivál keretében Józsa Imre református lelkész megáldotta Vésztő ünnepi, Szent István-napi kenyerét, majd azt Karakas Anikó, Vésztő polgármestere és Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka szelte meg, osztotta ki az érdeklődők között.

A közösség összefogásáról, összetartásáról szól a Mágori Fesztivál

Kónya István elmondta, hogy Szent István hitet és erőt adott a magyarságnak, és hangsúlyozta az összefogás fontosságát. A tanácsnok úgy véli, hogy pont erről a közösségi összetartásról szól a minden évben augusztus 20-a előtt megszervezett Mágori Fesztivál is. Úgy véli, a sárréti birkapörköltfőző-versenyre ugyancsak olyan csapatok érkeznek, akik az összefogást, a hagyományok továbbvitelét, a nemzeti identitástudat erősítését fontosnak ítélik.

A hagyományokat is továbbviszik a sárréti birkapörköltfőző-versennyel

Karakas Anikó szerint immár az ünneplésre ad okot, hogy immár 24. alkalommal szervezhették meg a sárréti birkapörköltfőző-versenyt, amely túlnőtt Vésztőn, hiszen a környékbeli településekről is érkeztek csapatok. Kiemelte, fontos a jövő nemzedékének átadni a hagyományokat, ami a főzőverseny révén most a gasztronómiai értékeket jelenti, ugyanakkor vannak színpadi programok is, amelyeknek hála más tradíciókat örökíthetnek tovább.

Több mint 150 éves dokumentumot kapott a város

Vésztő polgármestere elmondta: a Petőfi Kulturális Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Levéltár közreműködésével a város önkormányzata kapott egy értékes dokumentumot. Az 1872-ből származó közgyűlési jegyzőkönyv Vésztő község rendezett tanáccsal ellátott nagyközséggé alakulásáról szól.

Mágori Fesztivál

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

