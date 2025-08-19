augusztus 19., kedd

Döntés

1 órája

Két hétre bezár a konyha, így készülj

Két hétre bezárt a konyha – ismertették az önkormányzat Facebook-oldalán.

Két hétre bezár a konyha, így készülj

Két hétre leállt a konyha, közölték az önkormányzatnál

Biharugra közösségi oldalán jelezték, hogy augusztus 18. és augusztus 31. között szünetel a főzés, ami miatt a helyiek megértését kérték.

 

 

