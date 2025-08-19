Döntés
1 órája
Két hétre bezár a konyha, így készülj
Két hétre bezárt a konyha – ismertették az önkormányzat Facebook-oldalán.
Két hétre leállt a konyha, közölték az önkormányzatnál
Forrás: Shutterstock
Biharugra közösségi oldalán jelezték, hogy augusztus 18. és augusztus 31. között szünetel a főzés, ami miatt a helyiek megértését kérték.
Ezt ne hagyja ki!Összművészeti fesztivál
12 órája
Sikeresnek értékelték a Gyulai Várszínház most zárult évadát
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre