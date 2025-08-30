1 órája
Big BEG Piknik: öregdiákok lepték el az egykori alma matert – galériával
Nagyszabású találkozót rendeztek a – mai nevén – Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium öregdiákjainak és egykori tanárainak szombaton. Az Öregdiákok Baráti Köre által életre hívott, jó hangulatú rendezvényre, a Big BEG Piknikre több mint száz személy jött el Békéscsabára.
A Big BEG Piknik apropóját a patinás iskola, a Szeberényi Gusztáv Adolf gimnázium rendszerváltozás utáni újraindításának 30 éves jubileuma adta. A programok sora a Nagytemplomban Kutyejné Ablonczy Katalin tanárnő által vezetett közös énekléssel kezdődött. A több generáció által a hittanórákon és egyházi táborokban megismert és köreikben közkedvelt ifjúsági énekek éneklése azonnal összekapcsolódást jelentett a megjelentek között. Ezután az áhítat során Szente-Réth Katalin iskolalelkész mások mellett arról beszélt, hogy az iskola szellemisége az e falak között nevelkedett, formálódott volt diákokat visszahúzza. Ennek a jele az is, hogy a tantestület számos tagja egykori növendék, míg mások gyermekeiket hozzák vissza a csabai evangélikus oktatást adó intézménybe, ahol az óvodától az érettségiig, akár 17-18 éven keresztül nevelődhetnek.
A Big BEG Piknikre több mint százan érkeztek
Bonnyai Sándor, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Öregdiák Baráti Kör elnöke (aki 2001-től volt az iskola tanulója) hozzátette, hogy erre a hagyományteremtő szándékkal megrendezett Piknikre érkezők elhozták magukkal az itteni évekhez, osztályukhoz, évfolyamukhoz, tanáraikhoz kapcsolódó emlékeiket, hálájukat, és szívesen idézik fel azokat az emberi, erkölcsi értékeket is, melyekkel itt szembesültek. Ez adja a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium (BEG) sajátos szellemiségét, melyet sokan emlegetettek a nap során.
Köveskúti Péter iskolaigazgató már negyed évszázada tanára az iskolának. Mint felidézte, akkoriban 400 diákja volt az iskolának, míg a mostani tanévet 1240 diákkal, 102 pedagógussal és összesen 164 munkatárssal kezdik meg.
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Öregdiák Baráti Kör titkáraként Bakay Péter lelkész (aki a kezdetekben hitoktatója és közösségi szervezője volt az újraindult iskolának) elmondta, hogy a békési megyeszékhelyen az evangélikus középfokú oktatás 170 éve, 1855-ben kezdődött el, 1900-ban adták át a gimnázium épületét. Az 1948-as államosítás után 1992-ben vette vissza fenntartásába a gimnáziumot az Evangélikus Egyház, önálló felekezeti iskolaként 1995-től működik újra.
Big BEG Piknik: öregdiákok lepték el az egykori alma matertFotók: Szegfű Katalin
A rendezvény a gimnáziumi főépületben folytatódott
Be lehetett járni az iskola zegzugait, termeit. Egy idővonalra ki-ki feljegyezhette, mikor volt az iskola növendéke vagy tanára. A nosztalgiázókat 30 év emlékeinek fotóiból vetítés, továbbá iskolaújságok számainak böngészése várta. A legnépszerűbb a kötetlen beszélgetés volt egykori diáktársakkal, tanárokkal. Voltak, akik évtizedek múltán, meghatódva tértek vissza iskolájukba. Akik kedvet éreztek hozzá, lehetőséget kaptak, hogy idegenvezetéssel felfedezzék a Kistemplom tornyát, a páratlan kilátást a kerengőből.
A szervezők hazahívták Csordás Ákost, a komáromi Magyar Lovas Színház művészét, aki szintén eme alma mater falai között nevelkedett.
- Előadásában a Magna Cum Laude,
- Kovács Ákos
- és a Republic dalai mellett egy vallásos témájú éneket is előadott.
A rendezvény zárása kerekasztalbeszélgetés zajlott, mai és korábbi tanárokkal. A 2022-ben érettségizett Kovács Ákos moderálta a beszélgetést, amelynek során a korai kilencvenes évek nehézségekkel teli időszakát is felidézték. Szó esett arról az identitásról és küldetésről, amelyet a mai napig erőteljesen megjelenít a BEG. A jövő pedagógiai kihívásait sem hallgatták el, mert a felnövekvő generációk oktatása egyre problémásabb. A végig derűs hangulatú terefere során a tanárok és a hallgatóságot jelentő volt diákok is elmesélték egymásnak legemlékezetesebb és legviccesebb iskolai sztorijaikat.
Május elején elbúcsúztak a leendő öregdikok, a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium idei végzősei.
Ennyi lóerőt még sosem láttak a Wenckheim-kastélynál – galériával, videóval