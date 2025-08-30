Big BEG Piknik: öregdiákok lepték el az egykori alma matert – galériával

A Big BEG Piknik apropóját a patinás iskola, a Szeberényi Gusztáv Adolf gimnázium rendszerváltozás utáni újraindításának 30 éves jubileuma adta. A programok sora a Nagytemplomban Kutyejné Ablonczy Katalin tanárnő által vezetett közös énekléssel kezdődött. A több generáció által a hittanórákon és egyházi táborokban megismert és köreikben közkedvelt ifjúsági énekek éneklése azonnal összekapcsolódást jelentett a megjelentek között. Ezután az áhítat során Szente-Réth Katalin iskolalelkész mások mellett arról beszélt, hogy az iskola szellemisége az e falak között nevelkedett, formálódott volt diákokat visszahúzza. Ennek a jele az is, hogy a tantestület számos tagja egykori növendék, míg mások gyermekeiket hozzák vissza a csabai evangélikus oktatást adó intézménybe, ahol az óvodától az érettségiig, akár 17-18 éven keresztül nevelődhetnek.

Big BEG Piknik: az evangélikus gimnázium öregdiákjai szombaton találkoztak. Fotó: Szegfű Katalin

A Big BEG Piknikre több mint százan érkeztek

Bonnyai Sándor, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Öregdiák Baráti Kör elnöke (aki 2001-től volt az iskola tanulója) hozzátette, hogy erre a hagyományteremtő szándékkal megrendezett Piknikre érkezők elhozták magukkal az itteni évekhez, osztályukhoz, évfolyamukhoz, tanáraikhoz kapcsolódó emlékeiket, hálájukat, és szívesen idézik fel azokat az emberi, erkölcsi értékeket is, melyekkel itt szembesültek. Ez adja a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium (BEG) sajátos szellemiségét, melyet sokan emlegetettek a nap során.

Köveskúti Péter iskolaigazgató már negyed évszázada tanára az iskolának. Mint felidézte, akkoriban 400 diákja volt az iskolának, míg a mostani tanévet 1240 diákkal, 102 pedagógussal és összesen 164 munkatárssal kezdik meg.

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Öregdiák Baráti Kör titkáraként Bakay Péter lelkész (aki a kezdetekben hitoktatója és közösségi szervezője volt az újraindult iskolának) elmondta, hogy a békési megyeszékhelyen az evangélikus középfokú oktatás 170 éve, 1855-ben kezdődött el, 1900-ban adták át a gimnázium épületét. Az 1948-as államosítás után 1992-ben vette vissza fenntartásába a gimnáziumot az Evangélikus Egyház, önálló felekezeti iskolaként 1995-től működik újra.