Nagy port kavart a szentandrási nyaralás, Veresék most tiszta vizet öntöttek a pohárba

Hatalmas visszhangot keltett az a történet, mely egy hétköznapinak induló nyaralásról szólt. A szegedi Veres család ezen a nyáron Békésszentandrást választotta úticélul, ám kellemetlen meglepetésben lett részük.

Beol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a szegedi Veres családnak most annyiba került egy hosszú hétvége, mint egy hét Balin. Idén az úticél Békésszentandrás lett, de amikor meglátták a számlát, megdöbbentek. A döntés most nem a pénztárcáról szólt: húsz ember összehangolása logisztikai bravúr, és az augusztusi dátumhoz itthon könnyebb volt rövid időre megfelelő szállást találni. Külföldön sok helyen csak heti turnusban fogadnak vendégeket főszezonban. Idén a békésszentandrási nyaralás célpontja a Harcsási üdülősor lett, ahol 24+2 főt befogadó, vízparti, medencés, szaunás vendégházat béreltek. A minőségre nem lehetett panasz: patika tisztaság, saját csónak, vízibicikli, külön fürdős szobák, teljes felszereltség. A kellemetlen meglepetés nagyot ütött: a számla sokkolta a családot.

nyaraló család békésszentandráson a körös holtágnál strandol
A békésszentandrási nyaralás jól indult. Illusztráció: Shutterstock

A békésszentandrási nyaralás költsége hatalmas vitát generált

A békésszentandrási luxusvendégház költségei hatalmas vitát kavartak a közösségi médiában. A békésszentandrásiak egy része személyesen sértve érezte magát, mert a híradásokban is megjelent, hogy ott is vannak drága, luxusapartmanok – olvasható a delmagyar.hu cikkében. Mint azt a családi hosszú hétvégét szervező, Veres Ildikó elmondta, a történet nem magáról a településről szólt, hanem arról, hogy a hazai turizmus ár-érték aránya sokszor már nem állja ki a nemzetközi összehasonlítást. A család beszámolója szerint a szállás hibátlan volt – tisztaság, kényelmi szolgáltatások, barátságos kiszolgálás.

Mint írják, a vitaindító az ár-érték arány volt. Nem arról van szó, hogy a hazai szolgáltatók lehúznák a vendégeket, hanem hogy a működtetés költségei eleve magasak, ezért kerül egy minőségi belföldi szállás akár 20 ezer forintba éjszakánként. Ugyanakkor, ha a költségeket összeszámoljuk, sok esetben egy külföldi út – repülővel, tengerparttal és all inclusive ellátással – már nem jön ki drágábban, sőt – magyarázta a szegedi vállalkozó.

A közösség két táborra szakadt

Veres Ildikó szerint a kommentelők csupán részleteket emeltek ki a cikkből, nem értették meg az egészet. – Nem Békésszentandrással van probléma, hanem az ár-érték aránnyal. A hozzászólók között sokan félreértették az üzenetet, személyes támadásként értelmezve a település említését – mondta. A vélemények két táborra oszlottak, a Beol közösségi oldalán megjelent cikk hozzászólásai között pedig megjelentek felháborodott, ironikus, és humoros megjegyzések is.

 

