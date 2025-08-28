augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KÖVIZIG

2 órája

Friss hír jött a szentandrási hajózsilipről: ez a helyzet most

Címkék#vízkészletek#fejlemény#békésszentandrási hajózsilip#Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Facebook-oldalán adott tájékoztatást a friss fejleményekről a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

Papp Gábor
Friss hír jött a szentandrási hajózsilipről: ez a helyzet most

A hajózsilip madártávlatból.

Forrás: Kövizig

Mint írták, a hidrológiai helyzetnek köszönhetően augusztus 27-től, szerdától újra a megszokott rend szerint üzemel a Békésszentandrási hajózsilip. Korábban beszámoltunk arról, hogy augusztus 16-tól nem üzemelt a békésszentandrási hajózsilip. Az intézkedésre a vízkészletek megóvása érdekében volt szükség. Már akkor is jelezték, a döntés ideiglenes, és ha a hidrológiai helyzet javul, a zsilipet ismét megnyitják a forgalom előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu