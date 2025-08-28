KÖVIZIG
2 órája
Friss hír jött a szentandrási hajózsilipről: ez a helyzet most
Facebook-oldalán adott tájékoztatást a friss fejleményekről a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
A hajózsilip madártávlatból.
Forrás: Kövizig
Mint írták, a hidrológiai helyzetnek köszönhetően augusztus 27-től, szerdától újra a megszokott rend szerint üzemel a Békésszentandrási hajózsilip. Korábban beszámoltunk arról, hogy augusztus 16-tól nem üzemelt a békésszentandrási hajózsilip. Az intézkedésre a vízkészletek megóvása érdekében volt szükség. Már akkor is jelezték, a döntés ideiglenes, és ha a hidrológiai helyzet javul, a zsilipet ismét megnyitják a forgalom előtt.
