Békésszentandrás

1 órája

Nagyot aratott ismét a vízpart melletti sport- és vitaminnap

Egy olyan programot szerveztek, amely összehozta a kultúrát, az egészséget és a sportot.

Licska Balázs

Az immár komoly múltra visszatekintő sport- és vitaminnap ismét összehozta a kultúrát, az egészséget és a sportot – írta Dankó Béla országgyűlési képviselő a hétvégi békésszentandrási rendezvénnyel kapcsolatban, amelynek a vízpart, a strand adott otthont. Mint ahogy a közösségi oldalán fogalmazott, öröm és büszkeség volt látni, hogy egy nagyszerű közösség sokszínű és sikeres programot tud megvalósítani.

Nagy sikert aratott Békésszentandráson a hétvégi sport- és vitaminnap. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

 

 

 

