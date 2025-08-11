Békésszentandrás
1 órája
Nagyot aratott ismét a vízpart melletti sport- és vitaminnap
Egy olyan programot szerveztek, amely összehozta a kultúrát, az egészséget és a sportot.
Az immár komoly múltra visszatekintő sport- és vitaminnap ismét összehozta a kultúrát, az egészséget és a sportot – írta Dankó Béla országgyűlési képviselő a hétvégi békésszentandrási rendezvénnyel kapcsolatban, amelynek a vízpart, a strand adott otthont. Mint ahogy a közösségi oldalán fogalmazott, öröm és büszkeség volt látni, hogy egy nagyszerű közösség sokszínű és sikeres programot tud megvalósítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre