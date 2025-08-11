Nagyot aratott ismét a vízpart melletti sport- és vitaminnap

Az immár komoly múltra visszatekintő sport- és vitaminnap ismét összehozta a kultúrát, az egészséget és a sportot – írta Dankó Béla országgyűlési képviselő a hétvégi békésszentandrási rendezvénnyel kapcsolatban, amelynek a vízpart, a strand adott otthont. Mint ahogy a közösségi oldalán fogalmazott, öröm és büszkeség volt látni, hogy egy nagyszerű közösség sokszínű és sikeres programot tud megvalósítani.

Nagy sikert aratott Békésszentandráson a hétvégi sport- és vitaminnap. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala