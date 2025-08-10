Vereséknek annyiba került egy hosszú hétvége Szentandráson, mint egy hét Balin

A szegedi Veres család minden tagja egy évben egyszer együtt tölt néhány napot. Most Békésszentandrásra esett a választásuk, de amikor meglátták a számlát, megdöbbentek.

Hiába a szép kilátás a Körösre, Békésszentandrás ára meglepte a családot

Forrás: MW-archív

A döntés most nem a pénztárcáról szólt: húsz ember összehangolása logisztikai bravúr, és az augusztusi dátumhoz itthon könnyebb volt rövid időre megfelelő szállást találni. Külföldön sok helyen csak heti turnusban fogadnak vendégeket főszezonban. Idén a békésszentandrási Harcsási üdülősorra esett a választás, ahol 24+2 főt befogadó, vízparti, medencés, szaunás vendégházat béreltek. A minőségre nem lehetett panasz: patika tisztaság, saját csónak, vízibicikli, külön fürdős szobák, teljes felszereltség. A számla azonban sokkolta a családot.

Békésszentandrás drágább mint bali?

Az összeg azért is tűnt borsosnak, mert a család korábbi útjai jóval kedvezőbbek voltak. Tavaly Mauritiuson tíz éjszakát töltöttek 11 fővel, mindössze 1 millió 20 ezer forintért, közvetlen óceánparti apartmanban, minden extrával. Idén Balin 14 éjszakára, 16 főre 1,5 milliót fizetnek, reggelivel együtt.

Na de hogy is van ez? Mennyibe kerül egy hosszú hétvége Békésszentandráson? Veres Ildikóval, a szegedi vendéglátás nagy öregjének, Veres Jánosnak a lányával kiszámolta a délmagyar.