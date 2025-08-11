augusztus 11., hétfő

Kikötő

1 órája

Ízirájder, öcsém! – óriási buli volt a folyóparton

Címkék#békési program#Békési Fiatalokért Egyesület#naplemente#korosztály

Három az egyben a Békési Kishajó-kikötőben. Egészen különleges programkavalkád várta az érdeklődőket szombaton este a Kettős-Körös partján, a békési kikötőben.

Papp Gábor

A békési kikötői program szombaton este 6 órától kezdődött a KvízEst különkiadásával, amelyen 13 csapat vett részt.

Ízirájder a békési kikötőben
A békési kikötői program remek hangulatban telt. Fotó: Gazsó János 

Ízirájder a békési kikötőben

A kikötő és a Békési Fiatalokért Egyesület csapatának együttműködésével létrejött rendezvény ezután a DokkMozival folytatódott, naplemente után egy klasszikus retrófilmet, az Üvegtigrist nézhették meg az érdeklődők.

Este 10 órától pedig hajnalig következett a KörösParty, amelyen zenével, fényekkel és igazi retró bulihangulattal várja a szórakozni vágyókat DJ Banik. A programon több mint háromszázan vettek részt, a fiataloktól a kevésbé fiatalokig számos korosztály képviseltette magát a rendezvényen. 

Éjjeli túra és FröccsMozi

A Békési Fiatalokért Egyesület a nyáron több programot is szervezett már. Mint beszámoltunk róla, a közelmúltban Tekerj a Zöldbe! – Éjjeli túra címmel rendeztek kerékpáros eseményt, amelyen összesen 56-an vettek részt. Korábban pedig a FröccsMozira várták a látogatókat, amelyen a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilmet láthatták az érdeklődők.

 

 


 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
